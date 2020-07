''Župan in nekateri svetniki se na trenutke obnašajo, kot da bi občino gradili s svojim denarjem''

1h nazaj 3 (3) (0) (3)(0) Oceni True Truic

Svetniki in župan, kot vsi ostali vladni predstavniki bi morali biti z neposredno demokracijo izvoljeni , ravno tako zakonsko tudi možno takoj ODSTRANJENI v kolikor s svojimi dejanji ne ustrezajo občanom - ne izpolnjujejo predvolilnih zaobljub , oz. jim je dokazano inkriminirano dejanje. Čisto enostavno. Spremembo ustave pa bo hitro red- na vseh področjih. Zato jasno mora obstajati splošni konsenz...:) Tudi "kvota aktivnosti" v MS in parlamentu bi morala biti določena, saj jih polovica med sejami spi, pasivno soglaša oz. samo pobira sejnine ki jim jih plačujemo mi davkoplačevalci. .. Vsi oni so "SLUGE" naroda, ki jih je izvolil in postavil in ne OBRATNO kakor je žal danes videti v Slo in si ti mali umišljeni bogovi predstavljajo .... redki zato opravljajo svoje poslanstvo vestno, večina ga interesno in se jim hebe za narod.