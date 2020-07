Trčili osebni vozili

21.7.2020 | 18:40

Foto: arhiv DL

Ob 9.02 sta v naselju Tržišče, občina Sevnica, trčili osebni vozili. Gasilci PGD Sevnica so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulatorja na vozilih, preprečili nadaljnje iztekanje motornih tekočin, pomagali avto vleki pri nalaganju vozil in sanirali cestišče. Reševalci NMP Sevnica so poškodovanega oskrbeli na kraju in ga prepeljali v ZD Sevnica. Zaposleni pri CGP Sevnica so tudi počistili cestišče, so sporočili iz brežiškega regijskega centra za obveščanje.

R. N.