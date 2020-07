En v kandelaber, drugi na podporni zid

22.7.2020 | 07:00

Včeraj ob 18.04 uri je v Šmarjeških Toplicah osebno vozilo trčilo v drog javne razsvetljave. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Šmarjeta so zavarovali kraj nesreče in odklopili akumulator. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so osebo oskrbeli na kraju in prepeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Ob 19.13 so v naselju Planina pri Raki, občina Krško, gasilci PGE Krško s tehničnim posegom dvignili osebno vozilo s podpornega zidu.

Pa spet sršeni ...

Ob 20.00 so v naselju Šmarčna, občina Sevnica, gasilci PGD Sevnica odstranili sršenje gnezdo z ostrešja stanovanjske hiše.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo danes od 8:00 do 14:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. KAMENCE.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 8:00 do 14:00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BREZOVICA;

- od 8:00 do 12:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP OSTROG.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 8:00 do 12:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MIRNA PEČ 2 na izvodu IVANJA VAS.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Krško mesto na območju TP Rimš, Ravno, Nemška vas, Straža, Mikote, Drenovec Senuše, Reber Vrhulje, Zaloke Rimš in Straža Rimš med 7.50 in 14, uro, na območju TP Zaloke – AC med 7.15 in 7.45 uro in med 14. in 14.30 uro; na področju nadzorništva Brežice na območju TP Žejno izvod Žejno desno med 8. in 8.30 uro, na območju TP Silovec izvod Curnovec med 10. in 12. uro in na območju TP Pišece izvod Čerenje med 12. in 14. uro.

M. K.