Vizjaka vabijo na Savo, a raftal ne bo; zamerijo mu Mokrice

22.7.2020 | 09:10

Andrej Vizjak (M. Ž., arhiv DL)

V društvu Eko krog so ministra za okolje in prostor Andreja Vizjaka povabili, da se jim v soboto pridruži na spustu z raftom po srednji Savi. Vizjak je namreč, kot je zapisal predsednik Eko kroga Uroš Macerl, dejal, da na srednji Savi "ni hudih naravnih in okoljskih vrednot". Vabijo ga, da to še osebno preveri.

Vizjak naj bi svojo sporno izjavo o naravni oz. okoljski vrednosti srednje Save izrekel pred približno mesecem dni za Radio Slovenija. V Eko krogu ga zato pozivajo, naj se jim pridruži na spustu z raftom od Renk do Hrastnika, ki ga sicer pripravljajo za svoje člane in podpornike.

"Videti Savo s projektnih kart je namreč nekaj drugega, kot videti Savo s Save," so zapisali v vabilu. "Prosimo, da povabila ne razumete kot provokacije, saj si resno želimo, da Savo spoznate še z druge perspektive."

Dodali so še, da je za odprt dialog o projektih, kot so hidroelektrarne, ki pustijo "dolgoročne in nepopravljive posledice", pomembno, da "vsi vemo, o čem točno se pogovarjamo".

Vizjak in HE Mokrice

Vizjaku nevladne organizacije očitajo zlasti velik interes za izgradnjo Hidroelektrarne Mokrice. Pred nastopom ministrskega mandata je bil namreč v družbi Hidroelektrarne na spodnji Savi (HESS) osebno zadolžen za vodenje projekta izgradnje te hidroelektrarne, ki pa ji nasprotujejo okoljevarstveniki.

Hidroelektrarna Mokrice je tudi na seznamu prioritetnih državnih investicij, z zagonom katerih naj bi vlada pomagala spodbujati gospodarstvo po epidemiji covida-19.

Dodano ob 10.25 uri:

Ministrstvo: Minister Vizjak pozna značilnosti reke Save

Na okoljskem ministrstvu so danes poudarili, da minister za okolje in prostor Andrej Vizjak srednjo Savo dobro pozna, zlasti njen zasavski del, ki ga je možno opazovati tako iz vlaka kakor tudi iz cestne povezave od Zidanega mostu do Litije. Iz odgovora je mogoče razbrati, da se Vizjak v soboto ne bo podal na raftanje z Eko krogom.

Območje srednje Save je razdeljeno na zasavski del in litijsko-ljubljanski del, so odgovore na vprašanja STA začeli na ministrstvu za okolje. Glede področja varstva narave je zelo občutljiv litijsko-ljubljanski del, zlasti zaradi območja Natura 2000 za ribjo vrsto sulec. Zasavski del reke Save pa je zaznamovan s kanjonskimi značilnostmi, pri čemer so tudi na tem delu določene rastlinske vrste zaščitene.

Vlada je sicer že leta 2004 podelila koncesijo za energetsko izkoriščanje celotnega območja srednje Save. "Pri takšnih odločitvah je pogosto potrebno upoštevati več različnih evropskih in slovenskih okoljskih politik, npr. ohranjanje biodiverzitete ter večji delež obnovljivih virov pri pridobivanju električne energije, ki pa so si pogosto nasprotujoče," so poudarili.

Potrebni so torej kompromisi in odločitev za energetsko izkoriščanje srednje Save je tak kompromis, pravijo na ministrstvu. "Praktično vse vlade so podpirale energetsko izrabo srednjega dela reke Save na območju Zasavja tudi zaradi gospodarskih priložnosti, ki jih ta projekt prinaša za zasavsko in slovensko gospodarstvo," so še dodali.

Glede samega ministra Vizjaka so navedli, da dobro pozna zlasti zasavski del srednje Save, ki ga je možno opazovati tako iz vlaka kakor tudi iz cestne povezave. "Res je, da minister še ni raftal po tem delu Save, pozna pa značilnosti reke Save na tem delu iz večkratnih obiskov Zasavja, nazadnje 15. julija," so še spomnili.

Na vprašanje, ali se bo Vizjak torej odzval vabilu Eko kroga, da se z njimi v soboto po srednji Savi spusti z raftom, na ministrstvu neposredno niso odgovorili. Je pa iz siceršnjih pojasnil moč razbrati, da ne.

STA; M. K.