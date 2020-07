Novomeška dijaška domova ne povsem polna, a z vpisom zadovoljni

22.7.2020 | 10:00

V Dijaškem domu Novo mesto imajo 152 postelj, trenutno pa je vpisanih 125 dijakov. (Foto: Arhiv Dijaškega doma Novo mesto)

Novo mesto - V obeh novomeških dijaških domovih, ki sta edina dijaška domova na območju Dolenjske, Bele krajine in Posavja (Dijaškem in študentskem domu Novo mesto in Dijaškem in študentskem domu, ki deluje kot enota v okviru Grm Novo mesto – Center biotehnike in turizma) imajo še prosta mesta, a so z vpisi zadovoljni.

V Dijaškem in študentskem domu Novo mesto imajo za študente skupno 190 postelj in so bili zadnja tri leta polni, v Dijaškem in študentskem domu zavoda Grm pa imajo vsako leto od 20 do 25 študentov. Za študente je razpis izšel prejšnji teden, 15. julija, prijavili pa se bodo lahko do 15. avgusta, dijaki pa so se v dijaške domove že vpisali.

NE SMEJO TARNATI

Kot pravi ravnateljica Dijaškega in študentskega doma, ki deluje v okviru zavoda Grm, Martina Kralj, so bili zadnji dve leti polno zasedeni. Zasedenih je bilo vseh 120 postelj. »Zato še ne smemo tarnati,« pove ravnateljica.

Dijake imajo iz vse Slovenije. Skoraj vsi se šolajo na centru Grm, večina na kmetijski šoli in biotehniški gimnaziji, dva ali trije obiskujejo srednjo gostinsko šolo, letos pa imajo tudi dijakinjo, ki se je vpisala na srednjo zdravstveno šolo.

Polna oskrba tako znaša 220 evrov za 22 oskrbnih dni.

NAD PRIČAKOVANJI

»Vpis je bil nad pričakovanji,« pa nam pove tajnica Dijaškega in študentskega doma Novo mesto Nevenka Krašovec. Razpisanih so imeli 60 mest, vpisalo pa se je 50 dijakov.

»Če bo običajno šolsko leto in ne bo posebnih koronskih zahtev, bo še prostora,« pripoveduje Kraševčeva. V dogovoru z nekaterimi novomeškimi športnimi klubi so pri njih nastanjeni športniki, ki so v Novem mestu zaradi treningov, vendar pa tudi s temi ne zapolnijo vseh zmogljivosti. Registrirano imajo tudi dodatno dejavnost, saj poleti delujejo kot mladinski hotel oz. hoste. Letos jim je korona zelo ponagajala in so gostje odpovedali številne rezervirane nočitve.

