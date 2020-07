Včeraj spet večje število okužb (ena v Trebnjem), umrla ena oseba

22.7.2020 | 16:30

Tudi včerajšnji izkupiček testiranja na novi koronavirus ne pomeni razloga za optimizem. Število novookuženih se je znova povečalo.

Ob 1150 testih, ki jo jih v Sloveniji izvedli včeraj, so potrdili 29 novih okužb. Hospitaliziranih je bilo 22 oseb, kar je tri več kot v ponedeljek. Na enoti za intenzivno nego sicer ležita dva bolnika, ena oseba pa je zaradi covida-19 umrla.

Okužbe so včeraj potrdili v 16 občinah, največ v Ljubljani in Velenju, in sicer po štiri. Trije novi potrjeni primeri so bili še v Hrastniku, po dva v Domžalah, Kamniku, Trbovljah, Šenčurju in Mislinji. En nov primer pa so zabeležili v Kranju, Šentjurju, Postojni, Litiji, Trebnjem, Zagorju ob Savi, Rogatcu in Tišini.

Doslej je bilo pri nas potrjenih 2006 okužb z novim koronavirusom, umrlo pa je skupaj 115 bolnikov, od tega štirje v zadnjih štirih dneh. Pred tem zaradi covida-19 ni umrla nobena oseba od 31. maja.

Glede na podatke Sledilnika covid-19 je v Sloveniji trenutno 243 aktivnih primerov.

Kaj, če pri nas zboli tujec?

Do zdaj so v Sloveniji potrdili okužbo pri 21 tujcih. Če tujec med bivanjem v Sloveniji zboli, ostane tam, kjer je nastanjen, so pojasnili na ministrstvu za zdravje. Če je nastanjen v hotelu, mora ostati v osamitvi za trdno zaprtimi vrati. Če je njegova nastanitev takšna, da osamitve ne omogoča, pa se lahko preseli v hotel, če pa tega ne zmore, pa v apartmaje, ki jih je za okužene pripravila država v Logatcu in v hotelu Črni les pri Lenartu.

Na ti dve lokaciji se lahko zatečejo tudi domači državljani, ki doma nimajo možnosti osamitve, a so okuženi in živijo v skupnem gospodinjstvu s starejšo osebo ali bolnikom. Do zdaj so v Logatcu bivali štirje, nastanitve v Črnem lesu pa še niso aktivirane, ker ni bilo potrebe, so še pojasnili na ministrstvu.

M. K.