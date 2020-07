Društvo za preučevanje rib o skrivaški in netransparentni praksi v primeru HE Mokrice

22.7.2020 | 11:45

Vizualizacija HE Mokrice (vir: spletna stran HESS)

Ljubljana - Društvo za preučevanje rib Slovenije (DPRS) je v ponedeljek ministrstvu za okolje in prostor poslalo zahtevo, s katero želi pridobiti status stranskega udeleženca v novem, t.i. integralnem postopku za izgradnjo hidroelektrarne (HE) Mokrice. Ob tem v društvu opozarjajo na netransparentnost postopkov.

DPRS ima status stranskega udeleženca v postopku presoje vplivov na okolje za HE Mokrice, ki teče po stari zakonodaji na Agenciji RS za okolje (Arso). V sklopu tega postopka je Arso investitorju, torej družbi Hidroelektrarne na Spodnji Savi (HESS), že izdal okoljevarstveno soglasje, ki je pogoj za gradnjo, vendar pa je Upravno sodišče lani spomladi soglasje odpravilo zaradi ugotovljenih vsebinskih in procesnih napak, so spomnili v društvu.

S tem se je na Arso ponovno začela presoja vplivov na okolje, ki še teče. "Investitor od razsodbe upravnega sodišča še vedno ni uspel dopolniti vsebinske pomanjkljivosti okoljskega poročila in dodatka, prav tako ni priložil zahtevanih raziskav, na kar opozarjajo tudi strokovne institucije," so zapisali v sporočilu za javnost.

Sprožen integralni postopek

Medtem ko na Arso postopek še teče, pa so se v HESS odločili izkoristiti zakonsko možnost in za HE Mokrice začeli tako imenovani integralni postopek. Pri tem postopku, ki se šteje kot nov in je potrebno statuse udeležencev pridobiti na novo, gre za združitev dveh prej ločenih postopkov: postopka okoljevarstvenega soglasja in postopka gradbenega dovoljenja. Tega postopka ne vodi več Arso, ampak ministrstvo.

O sprožitvi integralnega postopka DPRS ni bil obveščen s strani Arsa, prav tako nobene uradne objave o tem ne najdejo na spletnih straneh ministrstva za okolje ali drugih državnih organov. Za dogajanje so izvedeli šele iz intervjuja z okoljskim ministrom Andrejem Vizjakom v časniku Dnevnik in na podlagi njegove izjave prejeli potrditev, da je bila na ministrstvo 19. junija vložena vloga za izdajo gradbenega dovoljenja v integralnem postopku za gradnjo HE Mokrice. Tudi v tem postopku je društvo nato zahtevalo status stranskega udeleženca, a jim ministrstvo glede tega še ni odgovorilo.

Skrivaška in netransparentna praksa?

"Taka skrivaška in netransparentna praksa uradnih organov je po mnenju DPRS nedopustna, lahko jo je razumeti kot nadaljevanje nedopustnega oviranja sodelovanja javnosti pri odločanju o okoljskih zadevah," so poudarili v društvu za proučevanje rib. "Povsem očiten poskus ministra Vizjaka, da bi omejil vlogo naravo- in okoljevarstvenih organizacij v postopkih, v katerih se odloča o velikih posegih v okolje in naravo, je v prvem koraku že ustavilo ustavno sodišče, kar smo na DPRS pričakovali. Pričakujemo tudi, da bo ustavno sodišče celotno Vizjakovo zakonodajo, ki gre v škodo okolja in narave, dokončno odpravilo," so navedli.

Prav tako ministrovo izjavo, da dovoljenje za gradnjo HE Mokrice pričakuje v pol leta, označili za nedopusten pritisk na strokovne institucije in odločanje. Zaradi domnevnih kršitev predpisov o nasprotju interesov ter etike in integritete javnega sektorja je društvo Vizjaka že junija prijavilo tudi Komisiji za preprečevanje korupcije.

STA; M. K.