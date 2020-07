Smeh do solz na gradu Grm

22.7.2020 | 12:55

150 ljudi je na novomeškem gradu Grm sinoči uživalo v prvi prireditvi letošnjih Novomeških poletnih večerov. Publiko je prevzel Zijah Sokolović z monokomedijo ''Ljevo, desno, glumac''.

''Smejali so se, bil je pravi fizični in možganski fitnes in komedija,'' sporočajo organizatorji. Začelo se je torej odlično, vabljeni na nadaljevanje ...

M. K.; foto: Lenart Lukšič

