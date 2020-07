FOTO: Pri kapiteljski cerkvi razstrelili sumljiv kovček

22.7.2020 | 13:45

Akcija na Kapiteljski ...

... kovček pa je bil prazen. (foto: PU Novo mesto)

Včeraj nekaj pred 10. uro so bili na PU Novo mesto obveščeni o najdbi sumljivega kovčka na Kapiteljski ulici v Novem mestu. Policisti so kraj zavarovali, OKC pa je o najdbi obvestil policiste - bombne tehnike Specialne enote GPU, ki so ob prihodu na kraj izvedli postopke za protibombno zaščito ob najdbi sumljivega predmeta in kovček razstrelili.

Odvržen kovček pa je bil prazen.

Policisti so opravili ogled in bodo o ugotovitvah seznanili pristojno tožilstvo, danes še sporočajo s Policijske uprave Novo mesto..

M. K.

Galerija