Poškodovana peška - vanjo z ogledalom trčil pijani voznik

22.7.2020 | 14:00

Avtomobil, s katerim je Iranec čez mejo prepeljal pet Afganistancev. (foto: PU NM)

Policisti PP Sevnica so bili včeraj nekaj po 18. uri obveščeni o prometni nesreči s pobegom v Dolenjem Boštanju. Zbrali so obvestila in ugotovili, da je voznik osebnega avtomobila z vzvratnim ogledalom trčil v peško, ki je hodila v isti smeri, in nadaljeval z vožnjo. Na podlagi opisa vozila so 67-letnega povzročitelja izsledili in mu zaradi suma vožnje pod vplivom alkohola odredili preizkus. V litru izdihanega zraka je imel 0,81 miligrama alkohola. Lažje poškodovano peško so oskrbeli v bolnišnici.

V Šmarjeških Toplicah v drog javne razsvetljave

Okoli 18. ure se je zgodila prometna nesreča v Šmarjeških Toplicah. 71-letna voznica osebnega avtomobila je zaradi prevelike hitrosti izgubila oblast nad vozilom, zapeljala s ceste in trčila v drog javne razsvetljave. Lažje poškodovano voznico so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Policisti ji bodo zaradi kršitve cestno prometnih predpisov izdali plačilni nalog.

Kolesar izsilil voznico

Včeraj, nekaj pred 10. uro, se je na Adamičevi cesti v Grosuplju zgodila

prometna nesreča, v kateri sta bila udeležena voznica osebnega vozila in

kolesar. Do prometne nesreče je prišlo, ker je kolesar odvzel prednost

voznici. Pri tem se je lažje poškodoval. Policisti so mu izdali plačilni nalog.

Odnesel zlatnino

V Mokronogu je nekdo izkoristil odsotnost stanovalcev, skozi pritlično okno vlomil v stanovanjsko hišo in ukradel zlat nakit.

Prijeli tihotapca iz Irana



Policisti PP Črnomelj so v minuli noči na območju Sinjega vrha ustavili osebni avtomobil francoskih registrskih oznak. Med postopkom so ugotovili, da državljan Irana z urejenim statusom v Italiji v avtomobilu prevaža pet državljanov Afganistana, ki so pred tem nezakonito prestopili državno mejo. Državljanu Irana so odvzeli prostost in ga pridržali. S kazensko ovadbo ga bodo privedli k preiskovalnemu sodniku, policijski postopki z državljani Afganistana pa še potekajo.

Policisti PU Novo mesto so sicer na območju Brega pri Sinjem vrhu, Stare Lipe in Bojancev (PP Črnomelj) izsledili in prijeli še 14 tujcev, ki so nezakonito prestopili mejo. Policijski postopki s 13 državljani Maroka in državljanom Pakistana še niso zaključeni.

M. K.