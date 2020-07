Še vojska ni bila tako brezobzirna; NM izgublja edini park, v zameno ne dobi ničesar

23.7.2020 | 12:50

Mitja Simič (levo), predsednik Društva arhitektov Dolenjske in Bele krajine Jurij Kocuvan in Igor Derlink (desno) opozarjajo, da bo nova stavba dosegla višino občine (v ozadju desno), park pred KCJT, ki je že močno degradiran, pa bo praktično popolnoma izginil. (Foto: B. B.)

Novo mesto - Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije je prejšnji teden objavila rezultate natečaja za stanovanjsko-poslovni objekt NT6, ki ga namerava na Novem trgu v Novem mestu zgraditi litijsko podjetje Trgograd. Prvo nagrado je, kot smo poročali, prejela ekipa avtorjev iz biroja Arhitekti Počivašek Petranovič iz Ljubljane.

Zmagovalni projekt sestavljata dva vila bloka, ki sta v parterju povezana. Od osmih etaž dve predstavljata podzemni garažni etaži, tu so še pritličje in pet nadstropij. Kdaj se bo Trgorad lahko lotil projekta, je vprašanje zase, saj mora občina naprej sprejeti novelacijo OPPN, gradnja pa sproža tudi pomisleke v javnosti.

Novo mesto izgublja edini park

Med drugim ji nasprotujejo v Društvu Novo mesto in Društvu arhitektov Dolenjske in Bele krajine, saj Novo mesto s tako pozidavo izgublja edini mestni park. Ragov log, Marof in Portoval so mestni gozdovi, drugega parka mesto v resnici nima.

Park je nastal v letih po prvi svetovni vojni. Po drugi vojni je vojska vanj najprej postavila svoje poveljstvo, iz katerega je nato zrasla nova občinska stavba, pozneje pa postavila še Dom JLA, današnji KC Janeza Trdine. »Še vojska svojega doma ni postavila na sredino parka, ampak ga je umestila na njegov rob, tako da je park ostal,« pravi Derlik.

Poleg tega predvidena stavba mestu in meščanom ne bo doprinesla praktično ničesar. »Uradno je to stanovanjsko-poslovna stavba, a poslovnih prostorov je na Novem trgu in v bližnji okolici že zdaj veliko praznih. Ne vem, zakaj bi se tukaj napolnili, torej bodo tu predvsem stanovanja,« ugotavlja Simič.

Če bi nov objekt prinašal kak program z javno funkcijo, morda dodatno dvorano za kulturni center, saj je sedanja res majhna, mu danes najbrž ne bi nasprotovali.

1d nazaj 17 (20) (3) (20)(3) Oceni miha itak da je to brezveze - ti bloki mislim. Bo zanimivo kdo se bo potem notri naselil. Se bo pa zdaj tole inatilo in na zaprmej zgradilo samo zato ker si je nekdo tako odločil, namen in posledice pa tako kot vedno niso pomembne... Ko pa kdo reče naj se kaj resnega naredi v tej vasi, je pa prec narobe. Konkretno prva stvar ki bi jo bilo treba urediti v tej vasi je infrastruktura, samo to je prekompleksno ... So zelo nejasne vizije in prioritete še manj pa smisli vseh teh dejanj na tem področju.

22h nazaj (2) (2) (2)(2) Oceni Malo Morgen Eni nagradijo drugi nasprotujejo. Arhitekti...

21h nazaj –8 (3) (11) (3)(11) Oceni qwd634 @miha: Vasi? Nejasne vizije? Toliko pozitivnih sprememb, kot jih Novomeščani opažamo v zadnjih letih in to na vseh področjih, jih nismo prej v vseh preteklih mandatih skupaj. Zakaj bi bili stanovanjski objekti "brezzvezni"? Povpraševanja po novogradnjah, je na našem koncu ogromno! Bodoča objekta so lepo umestili v prostor, ostaja tudi park in precej zelenja. Projekt je bil nagrajen, zamislila si ga je stroka. Ampak, jasno, vsakič se morajo najti posebneži, zagrenjenci, ki nečemu nasprotujejo. Na srečo jih je malo.

16h nazaj 3 (4) (1) (4)(1) Oceni True Truic Miha, metati bisere svinjam je škodljivo in potratno dejanje .Svinja ima v glavi le eno: pogoltnost in uživanje valjanja v lastnem blatu . Drugo jo ne zanima...

15h nazaj 8 (10) (2) (10)(2) Oceni Alojz Kobe GAS Priložnost, da bi bil na Novem trgu park je bila izgubljena v tistem trenutku, ko je MO Novo mesto prodala zemljišče privatnemu investitorju in sprejela zdajšnji zazidalni načrt. Težko bo najti investitorja ki bo investiral nekaj sto tisoč EUR, da bo na njegovem zemljišču javni park? Seveda bi nam vsem, ki nismo prizadeti bilo to všeč, vendar vprašajmo se kdo izmed občanov bi odstopil svoj vrt, zelenico ali hišo brez odškodnine, da bi se na njegovem zemljišču naredil javni park? Zdajšnje parkirišče je neurejeno in moramo biti veseli, če se bo tudi ta del uredil. Je pa res da je bila pred tem na tej lokaciji le ena stavba in je tudi za eventualno novo stavbo potrebno zagotoviti, da bodo izpolnjeni vsi zakonski predpisi glede umestitve v prostor, da bo zagotovljen primeren dostop, zagotovljeno zadostno število parkirnih mest, da ne bo presežen faktor pozidanosti, da bo zagotovljenih dovolj zelenih in igralnih površin,...