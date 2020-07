Ni edini, ki pogreša novomeško Reciklarno

23.7.2020 | 11:00

Kam s starimi, a še uporabnimi stvarmi? Reciklarno v dolenjski prestolnici mnogi pogrešajo, trebanjska je le daleč. (Foto: arhiv DL, M.M.)

Novo mesto - Na čas, ko je v Novem mestu delovala Reciklarna, edini novomeški center za ponovno rabo stvari, je nedavno spomnil bralec Štefan iz Novega mesta, ki se je oglasil v rubriko Halo, tukaj je bralec Dolenjca.

Tudi sam jo je ob sprehodih skozi mesto rad obiskal, kaj pobrskal in včasih tudi kaj zanimivega našel. To pogreša in meni, da bi dolenjska prestolnica tak prostor morala imeti, saj gre za neko dodatno ponudbo, ki jo imajo mnogi, da o okoljskem vidiku sploh ne govorimo. Namesto da bi kaj, kar je še uporabno, zavrgli, bi odnesli v reciklarno. Mestno občino Novo mesto, ki se z Reciklarno lani očitno ni mogla dogovoriti glede najema prostorov ali selitve na drugo lokacijo, sprašuje, ali razmišlja, da bi v bližnjih prihodnosti za reciklarno kje našla kak drug prostor.

»Ne pogrešam je le jaz, mnogi Novomeščani tudi. To, da je zdaj v Trebnjem, nam nič ne koristi. Kdo pa bo tja vozil stvari oz. jih šel kupovat!« doda.

Na Mestni občini Novo mesto pravijo, da podpirajo tovrstne trajnostno naravnane dejavnosti, zato bi z veseljem podprli delovanje centra za ponovno rabo v Novem mestu.

»V fazi obratovanja smo Reciklarni tri leta nudili brezplačno uporabo prostorov, dodatno pa smo jih podpirali tudi prek naših javnih razpisov. Brezplačne uporabe prostorov zakonsko ni bilo mogoče nadaljevati, uporaba prostorov s strani Reciklarne je bila neustrezna in nevarna, pogodbenih obveznosti pa niso izpolnjevali, zato sodelovanje ni bilo več mogoče,« pojasnujejo z mestne občine in povedo, da prostori ne bodo samevali. Pred prenovo mestne tržnice so se odločili, da ga vnovič ponudijo v najem, zato so objavili razpis, ki se je v drugi polovici junija tudi zaključil. Trenutno so v fazi podpisovanja pogodbe z bodočim najemnikom, kdo je to, niso povedali.

L. Markelj