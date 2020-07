Obilne padavine, strele in veter: na našem koncu vetrolom in poplave meteornih vod

23.7.2020 | 07:05

Gasilci so včeraj vse do poznega večera hiteli na pomoč ... (foto: arhiv)

Včeraj popoldne so obilne padavine z udari strel in močnejšim vetrom povzročale težave v več slovenskih občinah, predvsem v osrednji in severni Sloveniji. Gasilci so zaradi meteornih voda črpali vodo iz objektov, odstranjevali podrta drevesa, v Prevaljah v občini Lukovica pa gasili požar na gospodarskem poslopju, ki ga je povzročila strela.

Po podatkih centra za obveščanje Uprave RS za zaščito in reševanje je neurje največ težav povzročilo v občinah Cerknica, Domžale, Laško, Ljubljana, Logatec, Lukovica, Mežica, Prevalje, Slovenj Gradec in Vrhnika.

Precej dela pa so imele tudi dežurne službe na našem območju. Poročila regijskega operativnega centra so si takole sledila:

Vetrolom

Ob 18.50 je na cesti Puščava proti Hrastovici, občina Mokornog-Trebelno, podrto drevo oviralo promet. Dežurni delavec Komunale Trebnje je drevo razžagal in odstranil.

Ob 19.01 je na cesti Šentpeter - Gumberk, občina Novo mesto, podrto drevo oviralo promet. Dežurni delavec cestnega podjetja ga je razžagal in odstranil.

Ob 19.04 je na Ulici Marjana Kozine v Novem mestu drevo padlo čez cesto in na nadstrešek ob hiši. Gasilci GRC Novo mesto so drevo razžagali in odstranili.

Ob 19.13 je v naselju Gumberk, občina Novo mesto, več dreves oviralo promet. Gasilci GRC Novo mesto, Otočec in PGD Ratež so jih razžagali in odstranili.

Ob 20.03 v naselju Potov Vrh, občina Novo mesto, drevo padlo na vodnik. Odstranili so ga gasilci GRC Novo mesto.

Ob 20.37 je v ulici Ob Težki vodi, občina Novo mesto, podrto drevo oviralo promet. Gasilci PGD Šmihel so drevo razžagali in odstranili.

Ob 20.40 je v bližini naselja Zagrad pri Otočcu, občina Novo mesto, drevo oviralo promet. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Otočec so ga razžagali in odstranili ter očistili cestišče.

Poplave meteornih vod

Ob 18.57 je na Ragovski ulici v Novem mestu meteorna voda zalila prostore gostinskega objekta. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Šmihel pri Novem mestu so očistili meteorne jaške in izčrpali vodo v predprostoru lokala.

Ob 19.08 v ulici Šentpeter v naselju Otočec, občina Novo mesto, meteorna voda zalila kletne prostore stanovanjskega objekta. Gasilci GRC Novo mesto in Otočec so izčrpali vodo in očistili prostore.

Ob 19.25 je na Otoški cesti v Novem mestu meteorna voda zalila garažne prostore poslovnega objekta. Gasilci GRC Novo mesto, PGD Novo mesto in Šmihel pri Novem mestu so očistili meteorne jaške in izčrpali vodo.

Ob 19.25 je v naselju Sela pri Ratežu, občina Novo mesto, meteorna voda zalila poslovne prostore trgovine. Gasilci GRC Novo mesto in Ratež so izčrpali vodo, očistili prostore in meteorne jaške.

Ob 19.39 je v naselju Mihovo, občina Šentjernej, meteorna voda zalila kletne prostore stanovanjske hiše. Gasilci PGD Gorenje Vrhpolje so izčrpali okoli 20 kubičnih metrov vode.

Ob 19.56 sta na cesti Orehovica-Gorenja Stara vas, občina Šentjernej, blato in voda ovirala promet. Dežurni delavec JEDŠ je postavil prometno signalizacijo.

Ob 20.04 je v naselju Gorenja Stara vas, občina Šentjernej, meteorna voda ogrožala stanovanjsko hišo. Gasilci PGD Stara vas-Loka so zavarovali kraj in nadzirali upadanje vode.

Zemeljski plaz odnesel bankino

Ob 20.27 je na cesti Novo mesto – Šentjernej, pri naselju Petelinjek, občina Novo mesto, zemeljski plaz odnesel bankino ob cesti. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj dogodka do prihoda dežurnega delavca CP Novo mesto, ki je območje zavaroval s prometno signalizacijo.

Ogenj uničil avto

Davi ob 2.53 je na Železničarski cesti v Črnomlju gorelo osebno vozilo. Gasilci PGD Črnomelj so pogasili požar na vozilu, ki je uničen.

Trk brez poškodovanih

Ob 12.23 sta na Cesti krških žrtev v Krškem trčili osebni vozili. Gasilci PGE Krško so protinaletno in protipožarno zavarovali kraj, odklopili akumulator, posuli motorne tekočine z vpojnimi sredstvi in počistili cestišče. Posredovanje reševalcev NMP Krško ni bilo potrebno.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo danes:

- od 8:00 do 10:00 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP STARI LJUBEN;

- od 8:00 do 10:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠEGOVA.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 7:00 do 11:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SV. URŠULA;

- od 8:00 do 17:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. KARTELJEVO, TP JAGODNIK, TP LAZE PRI JAGODNIKU, TP POKRITI VKOP KARTELJEVO in TP KAMENJE;

- od 11:30 do 14:30 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SELO PRI ZAGORICI.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na območju nadzorništva Bistrica ob Sotli med 8. in 11. uro na območju TP Banovec izvod Sušica Banovec, med 11. in 13. uro na območju TP Čukovec izvod Čukovec in med 13. in 14. uro na območju TP Čukovec izvod Pišece; na področju nadzorništva Brežice med 8. in 11. uro na območju TP Sela Dobova izvod Sela levo, med 7. in 8. uro in med 13. in 14.30 uro na območju TP Zakot 3 in Zakot 4; na področju nadzorništva Krško mesto med 8. in 12. uro na območju TP Spodnji stari grad in Libna in med 12. in 14. uro na območju TP Pesje; na področju nadzorništva Krško okolica med 8. in 14. uro na območju TP Mrčna sela izvod Vetrnik in Sela možek; na področju nadzorništva Sevnica pa med 8. in 8.30 ter med 13.30 in 14. uro na območju TP Studenec vas.

M. K.