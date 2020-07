Reprezentanti na pripravah na Otočcu; Tokić pričakuje otroka

23.7.2020 | 08:35

Simbolna slika (foto: arhiv)

Otočec - Danes se bodo na reprezentančnih pripravah na Otočcu zbrali najboljši slovenski namiznoteniški igralci, jutri pa se jim bodo priključile še igralke. Na prvih pripravah bodo reprezentanti pilili formo za septembrsko evropsko prvenstvo v Varšavi, ne bodo pa v polni zasedbi, saj bosta manjkala izkušeni Bojan Tokić in Jan Žibrat.

Tokić te dni pričakuje rojstvo prvega otroka, Žibrat pa se pripravlja skupaj s svojimi soigralci iz nemškega kluba.

"Ker Bojana ne bo na Otočcu, ne pomeni, da ne bo treniral. Vsak dan, kolikor mu bo čas to dovolil, bo vadil z Jožetom Urhom, kot sparing partner pa bo vsak dan k njemu domov prišel še eden od igralcev s priprav na Otočcu. Telesno pripravljenost pa tako ali tako redno vzdržuje z našim kondicijskim Petrom Krivcem," je dejala selektorica Andreja Ojsteršek Urh, ki je poleg Darka Jorgića, Denija Kožula, Petra Hribarja in Tilna Cvetka na priprave povabila tudi tri trenutno najboljše slovenske mladince, Matijo Novela, Žigo Kristijana Žigona in Aljaža Godca.

Njena sestra Vesna, selektorka ženske ekipe na pripravah ne mogla računati na Katarino Stražar in Laro Opeka, na Otočec pa bodo prišle Aleksandra Vovk, Nina Zupančič, Ivana Zera, Ana Tofant, Špela Trelec in nekatere mladinke in kadetinje.

Priprav na Otočcu se bodo tako udeležili:

Člani: Darko Jorgič, Deni Kožul, Peter Hribar, Tilen Cvetko

Članice: Aleksandra Vovk, Nina Zupančič, Ivana Zera, Ana Tofant, Špela Trelec.

Mladinci: Matija Novel, Žiga Kristijan Žigon, Aljaž Godec.

Mladinke: Lea Paulin, Nuša Kadiš, Blažka Harkai.

Kadet: Miha Podobnik.

Kadetinji: Sara Tokić, Kim Kastelic.

STA; M. K.