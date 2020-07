Gen-I s komercialnimi zapisi do 25 milijonov evrov, poslovanje nad načrti

Izdajo komercialnih zapisov so investitorji spet odlično sprejeli, saj je družba prejela zavezujoče ponudbe v vrednosti 40 milijonov evrov, so iz podjetja sporočili prek spletnih strani Ljubljanske borze.

Kot so dodali v sporočilu za javnost, je v prvi prodaji celotno izdajo komercialnih zapisov vpisalo 47 investitorjev. Ker pa že tako dober likvidnostni položaj ni potreboval takšnega obsega, se je izdaja kot načrtovano zaključila pri 25 milijonov evrov.

Namen izdaje komercialnih zapisov je financiranje obratnega kapitala izdajatelja in razpršitev strukture virov kratkoročnega financiranja v primerjavi z bančnim kreditiranjem, so dodali. Letna obrestna mera dolžniškega instrumenta je 1,20 odstotka. S komercialnimi zapisi se bo trgovalo na organiziranem trgu Ljubljanske borze.

V družbi ob tem poudarjajo, da je skupina Gen-I koronsko krizo pričakala v zelo dobri finančni kondiciji in nizko zadolžena, z diverzificiranimi naložbami in s poslovnim modelom, ki dopušča prožnost in hitro odzivnost. Prvo polletje so tako zaključili z EBIT v višini 11,1 milijona evrov, kar je za 20 odstotkov nad poslovnim načrtom.

Do konca junija je skupina prodala za 65 teravatnih ur električne energije in plina - tako fizičnih kot finančnih pogodb - kar predstavlja skoraj 80 odstotkov realizacije v letu 2019. Kot so pojasnili, so to dosegli s trgovanjem v več kot 20 državah in s strateškim usmerjanjem na zahodne trge, poleg tega pa se dodatno usmerjajo v povečevanje aktivnosti na evropskem plinskem trgu.

Letošnje leto bo po ocenah Gen-I količinsko rekordno in bo lansko preseglo za vsaj 25 odstotkov. Na letni ravni naj bi se približalo stotim teravatnim uram prodane elektrike in plina.

Izpostavili so tudi velik porast zanimanja za sončne elektrarne, katerih prodaja je presegla vse načrte.

Število odjemalcev je Gen-I v prvem polletju povečal za nekaj manj kot osem odstotkov. Na področju dobave elektrike imajo v Sloveniji nekaj manj kot 25-odstotni tržni delež.

Lani je skupina tretje leto zapored ustvarila več kot 2,2 milijarde evrov prihodka, njen čisti dobiček pa je prvič v zgodovini presegel 15 milijonov evrov.

STA