Razgrajali v portoroškem zabaviščnem parku, na kraju našli "skupino oseb z Dolenjske"

23.7.2020 | 10:15

Policisti na kraju dogajanja (foto: FB Promet za Obalo)

Portorož - Policisti koprske policijske uprave so včeraj ob pol enajstih zvečer dobili prijavo, da je v zabaviščni park v Portorožu prišla večja skupina Romov, ki naj bi razbijala inventar in napadala druge goste.

Ko so prišli na kraj dogajanja, so tam našli ''skupino oseb z Dolenjske''. Ti so povedali, da jih je napadla druga skupina in se nato razbežala. Niso pa želeli povedati, kaj je bilo jabolko spora. Ti drugi, zaenkrat neznani storilci, naj bi tudi pretepli zaposlenega v zabaviščnem parku.

Policisti primer še preiskujejo.

M. K.