27 okužb, spet ena v Trebnjem; epicenter v DSO Hrastnik

23.7.2020 | 11:40

V Sloveniji so včeraj ob 935 testiranjih potrdili 27 novih okužb z novim koronavirusom. Hospitaliziranih je bilo 24 bolnikov s covidom-19, med njimi dva na intenzivni negi. Iz bolnišnice so odpustili eno osebo, nihče pa zaradi covida-19 ni umrl.

Okužbe so včeraj potrdili v 13 občinah po državi, največ v Hrastniku, pet v Ljubljani. Prvo okužbo sploh so zaznali na Polzeli, s tem pa se je število občin, kjer so doslej odkrili najmanj eno okužbo, povzpelo na 166.

Tako kot predvčerajšnjim so tudi včeraj eno okužbo potrdili v občini Trebnje.

Skupno so doslej v Sloveniji potrdili 2033 primerov okužb, umrlo pa je 115 bolnikov.

Epicenter koronavirusa: 11 novih okužb v Hrastniku

V Domu starejših Hrastnik so včeraj potrdili okužbo z novim koronavirusom še pri devetih oskrbovancih in dveh zaposlenih, pri čemer je eno zaposleno, pri kateri je bila okužba potrjena, na testiranje napotil njen osebni zdravnik, je povedal direktor doma Drago Kopušar. Tako je trenutno okuženih 29 oskrbovancev in 10 zaposlenih v domu.

Na vprašanje, ali bodo tudi danes okužene oskrbovance prepeljali na zdravljenje v bolnišnico, je Kopušar odgovoril, da se o tem še pogovarjajo z ministrstvom za zdravje. V šempetrsko bolnišnico so ta teden prepeljali devet oskrbovancev iz hrastniška doma starejših, eden oskrbovanec s težjimi simptomi okužbe pa je na zdravljenju v mariborskem kliničnem centru.

Strokovna direktorica šempetrske bolnišnice Dunja Savnik Winkler je povedala, da bo devet stanovalcev iz hrastniškega doma starejših pri njih predvidoma do konca tedna, potem se bodo lahko vrnili nazaj v dom. V celotnem negovalnem oddelku za covid-19 imajo sicer 14 postelj, vendar so na oddelku trenutno le starejši stanovalci doma iz Hrastnika.

V hrastniškem domu starejših imajo sicer vzpostavljeno rdečo cono, vendar njena kapaciteta ne zadostuje številu okuženih, zato so jih premestili v šempetrsko bolnišnico, kjer imajo kot edina od štirih določenih bolnišnic s strani ministrstva za zdravje že vzpostavljen negovalni oddelek.

Po navedbah hrastniške občine bo na podlagi torkovega kriznega sestanka v domu treba opraviti nekatere nujne spremembe, pri čemer bodo v domu potrebovali tudi pomoč. Domu bo pri reorganizaciji dela skupaj s hrastniškim Rdečim križem in civilno zaščito pomagala občina.

Ponovno razkuževanje skupnih prostorov

Poleg žarišča v domu je bilo povečano število okužb zaznano tudi v naselju Novi log, zato občina skupaj z upravniki večstanovanjskih stavb na tem področju ponovno uvaja razkuževanje skupnih prostorov. Dogovori glede razkuževanja med upravniki in predstavniki posameznih stavb že potekajo, opremo in sredstva za razkuževanje pa bo zagotovila občina.

Na občini navajajo, da so vseskozi v stiku z zdravstveno inšpekcijo, ki je na terenu že dvakrat preverjala upoštevanje karantenskih odločb. V prihodnjih dneh se bodo inšpekcijski pregledi nadaljevali, preverjalo se bo vse izdane odločbe vsem, ki so ali okuženi ali pa so prišli iz držav z rdečega seznama.

Vse občane pa na občini ponovno prosijo, da dosledno upoštevajo navodila Nacionalnega inštituta za javno zdravje in občine, saj lahko le s skupnimi močmi zajezijo širjenje virusa.

M. K., STA