FOTO: Med intervencijo kamenjali policiste

23.7.2020 | 13:25

Poškodovana policijska avtomobila (foto: PU Novo mesto)

Policisti so sinoči okoli 22. ure posredovali v Kerinovem Grmu, kjer je prebivalce motilo, da je sosed predvajal glasno glasbo. Ob prihodu na kraj so identificirali mladoletnega kršitelja in mu zaradi kršenja javnega reda in miru izdali plačilni nalog. Okoli 23. ure pa so ponovno prejeli več klicev prebivalcev naselja, saj naj bi mladoletnikše naprej predvajal glasno glasbo. Zaradi ponovne kršitve so mu v skladu s pooblastili zasegli zvočnik, kršitelj in nekaj drugih prebivalcev pa je policistom zaseg poskušalo preprečiti. V policiste in službena vozila policije so metali kamenje, steklenice in druge predmete ter dva avtomobila poškodovali (na fotografijah).

Policisti so zoper kršitelje uporabili prisilna sredstva, telesno silo in plinski razpršilec.

V tem trenutku so v policijskem postopku trije osumljenci kaznivih dejanj. Zoper 20-letno osumljenko in 15-letnega osumljenca bodo na tožilstvo podali kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja Preprečitev uradnega dejanja ali maščevanja uradni osebi. 42-letnega osumljenca, ki so ga v preteklosti že obravnavali zaradi kaznivih dejanj z elementi nasilja in kršitev javnega reda in miru, bodo ovadili zaradi kaznivega dejanja napada na uradno osebo, ko opravlja naloge varnosti. Kriminalisti Sektorja kriminalistične policije PU Novo mesto nadaljujejo z intenzivno preiskavo in ugotavljajo identiteto še desetih osumljencev napada na uradno osebo.

Krepko pijan kolesar zdaj huje poškodovan

Včeraj, okoli 16.30 ure, se je v Ribnici zgodila prometna nesreča, v kateri je bil udeležen le kolesar- trčil je v obcestni stebriček, padel in se huje telesno poškodoval. Z reševalnim vozilom je bil odpeljan v UBKC Ljubljana, njegovo življenje pa ni ogroženo. V postopku je preizkus alkoholiziranosti pri njem pokazal 1.10 mg/l alkohola v izdihanem zraku. Policisti so mu izdali plačilni nalog.

Vlomili, ko je bila na vrtu

V Šmarjeških Toplicah je včeraj med 9. in 12. uro nekdo izkoristil krajšo odsotnost stanovalke, ki je bila na vrtu, in skozi vrata vlomil v stanovanjsko hišo. Pregledal je prostore in ukradel zlat nakit in denar. Škode je za okoli 6500 evrov.

Ukradel dva evra, škode pa za pol tisočaka

V noči nasredo je na parkirnem prostoru na Otočcu neznanec vlomil v osebni avtomobil. Iz torbice, ki jo je oškodovanka odložila na zadnji sedež, je vzel kovanec za dva evra, z vlomom pa povzročil za okoli 500 evrov škode.

Tokrat prijeli 11 tujcev

Policisti PU Novo mesto so na območju Preloke, Učakovcev (PP Črnomelj), Obrežja (PP Brežice) in Velikega Cerovca (PP Novo mesto) izsledili in prijeli 11 tujcev, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Policijski postopki z osmimi državljani Maroka, dvema državljanoma Albanije in državljanom Sirije še niso zaključeni.

M. K.