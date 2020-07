AVDIO: Nočna ujma nam je prizanesla, a nocoj ponovitev

24.7.2020 | 07:00

Nebo nad Novim mestom danes zjutraj (ARSO)

Včerajšnja večerna in nočna vremenska ujma, ki je zajela del države, je našemu območju spet bolj ali manj prizanesla, dežurne služe ne poročajo o posredovanjih. Sinoči se je sicer začelo na Gorenjskem, nato pa se je vremenska ujma počasi pomikala proti jugovzhodu. Po podatkih centra za obveščanje Uprave RS za zaščito in reševanje so največ težav povzročile v občini Kranj. Nekaj dela pa so imeli gasilci tudi v občinah Dol pri Ljubljani, Grosuplje, Ivančna Gorica, Litija in Šmartno pri Litiji.

Vremenoslovci nevihte napovedujejo tudi za danes popoldne in v noči na soboto. Povečana bo možnost krajevnih neurij. Druga polovica vikenda bo sončna.

Zagorelo na balkonu

Včeraj ob 9.34 uri je v Krmelju, občina Sevnica, zagorelo na balkonu stanovanjske hiše. Požar, ki se je razširil po zunanjem delu stavbe na ostrešje, so pogasili gasilci PGD Sevnica, Krmelj, Tržišče in Šentjanž.

Zagorela brunarica

Ob 15.50 so gasilci PGD Stara Cerkev in Kočevje odšli na pomoč v Vrbovec v občini Kočevje, kjer je zagorela brunarica. Že pred prihodom na kraj so lastniki sami pogasili manjši požar, gasilci pa so pregledali objekt in ugotovili, da ni več nevarnosti požara.

Črpali vodo iz kleti

Ob 19.50 so v naselju Dolenja Brezovica, občina Šentjernej, gasilci PGD Šentjernej, zaradi posledic sredinega neurja izčrpali meteorno vodo iz kletnega prostora gospodarskega objekta in ga očistili.

Drevo na cesti

Ob 22.30 je na cesti Črnomelj-Adlešiči pri naselju Bedenj podrto drevo oviralo promet. Dežurni delavec cestnega podjetja ga je odstranil.

V Sovinku gorel avto

Ob 12.09 je v naselju Sovinek, občina Semič, gorelo zapuščeno osebno vozilo. Gasilci PGD Semič so požar na vozilu pogasili. Vzrok požara bodo raziskali policisti PU Novo mesto.

Vodo prekuhavajte

Komunala Novo mesto obvešča uporabnike pitne vode v naseljih Velike in Male Brusnice, Ratež, Gumberk, Sela pri Ratežu, Petelinjek, Potov vrh in višjega predela Smolenje vasi v Mestni občini Novo mesto, da je zaradi povišane motnosti vodnega vira Brusnice potrebno vodo pred uporabo prekuhati.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo danes od 7:00 do 11:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠMAVER.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 7:30 do 12:00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VINJI VRH - STRAŽA, izvod 3. VINJI VRH.

Madzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 8:00 do 17:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŽDINJA VAS1, ŽDINJA VAS2, TP GOLUŠNIK, TP TRŠKA GORA.

Nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo med 8:00 in 14:00 prekinjena dobava električne energije na območju TP Mirna Roje 2.

Nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ZADRUŽNA ZIDANICA na izvodu zadružna zidanica.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Krško mesto na območju TP Mali Koren med 7. in 8.30 uro, Kržišče med 9. in 10.30 uro ter Kostanjevica vodovod med 11. in 13.30 uro.

M. K.