AVDIO: V novi brežiški tovarni TPV predserijska proizvodnja še letos

24.7.2020 | 08:00

Foto: TPV Group d.o.o.

Brežice - Gospodarski minister Zdravko Počivalšek in okoljski minister Andrej Vizjak sta včeraj obiskala novonastajajočo proizvodno enoto podjetja TPV Automotive pri Brežicah. Vlada pod vodstvom Marjana Šarca je za ta projekt odobrila 6,5 milijona evrov spodbude, vlada Janeza Janše pa ga je uvrstila v načrt razvojnih programov med letoma 2020 in 2023.

Počivalšek je ob obisku povedal, da gre za 49,5 milijona evrov vredno naložbo novomeške družbe TPV, ki se je junija preimenovala v TPV Automotive. Naložba v t. i. tovarno prihodnosti bo prinesla najmanj 50 delovnih mest. Od teh vsaj 20 za visokošolsko izobraženi kader.

Veseli ga, da gre za visokotehnološko proizvodnjo, je dejal in še pristavil, da se je treba danes boriti za vsako delovno mesto.

Vizjak na obisku doma

Vizjak je kot domačin pohvalil sodelovanje družbe TPV Automotive in brežiške občine, ki je bila "maksimalno fleksibilna" pri umeščanju tovarne v prostor. Dodal je, da je sicer to dokaz, da so v Sloveniji, kljub težkim pogojem umeščanja v prostor in vsega preostalega, sposobni izvesti tudi take projekte, konkurirati drugim evropskim dobaviteljem avtomobilske industrije in ugoditi njenim zahtevnim pogojem.

Vizjak je podobno kot njegov kolega Počivalšek povzel, da se vlada, v kateri sodelujeta, precej usmerja v naložbe. In sicer zato, ker ocenjujejo, da lahko te pomembno prispevajo k gospodarski aktivnosti, zagotavljanju novih delovnih mest in višjemu življenjskemu standardu, je še dejal.

Visoka tehnologija

Direktor TPV Automotive Ivan Erenda je navedel, da bodo v novi brežiški tovarni namestili več kot 200 robotov, več kot 20 CNC strojev za obdelavo, visokotehnološke skenirne sisteme za nadzor zvarov, brezstični nadzor geometrije s 50 kamerami in drugo sodobno opremo.

Napovedal je še, da bo v novi brežiški tovarni še letos stekla predserijska in v drugi polovici prihodnjega leta serijska proizvodnja komponent iz visoko trdnostnega jekla za podvozja sodobnih vozil oz. za novo generacijo električnih vozil.

Naložba potrebna zaradi poslov z Volvom, BMW in drugimi

Po podatkih TPV Automotive gre v Brežicah za naložbo, ki jo je ta družba začela zaradi poslov z Volvom, BMW in drugimi. Tovarno gradijo v brežiški obrtno-poslovni coni Brezina, hkrati krepijo svoje zdajšnje zmogljivosti v Šentlenartu pri Brežicah. TPV Automotive bo sicer v Brežicah izdelovala različne kovinske izdelke, predvsem jeklene v novi tovarni in iz aluminija v zdajšnji.

Po vladnih podatkih projekt, ki ga je TPV prijavila za dodelitev spodbud ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, obsega nakup objektov s pripadajočimi zemljišči, gradnjo in preureditev industrijskih objektov, nakup novih strojev, opreme in drugih osnovnih sredstev. Vrednost upravičenih stroškov brez davka znaša 32,5 milijona evrov.

50 novih delovnih mest

V okviru omenjene naložbe bo najkasneje v treh letih po njenem končanju "ustvarjenih in zapolnjenih 50 novih delovnih mest, od tega 20 visokokvalificiranih". Celotno naložbo morajo končati do 30. junija 2022.

Družba TPV se je sicer junija preimenovala v Tovarno avtomobilskih komponent TPV Automotive. Kot predvideva njena lani prenovljena strategija se je usmerila v štiri ključne programe, v razvojno inženirske storitve, aluminijaste komponente e-mobilnosti, ultra lahke jeklene komponente in v površinsko zaščito kovinskih izdelkov.

Skupina TPV je dobaviteljica avtomobilske industrije, ki zaposluje nekaj več kot 1200 ljudi. Največ proda na Švedskem, v ZDA, Nemčiji in Veliki Britaniji, poleg Evrope in ZDA med svoje glavne trge prišteva še Južno Afriko in Kitajsko. Njeni glavni kupci so večji sistemski dobavitelji na segmentih podvozij, karoserij in sedežnih sklopov, kot so Brose, Benteler, Faurecia, Mahle in drugi. Med proizvajalci vozil pa BMW, Mercedes, Daimler, Renault, Rolls Royce, Jaguar, Volvo, Volkswagen in drugi.

Skupina TPV je na svetovnem trgu delujoče podjetje, ki se zadnja leta vse bolj uveljavlja kot razvojni dobavitelj avtomobilske industrije. Skupino poleg novomeške TPV Automotive sestavljajo še podjetja TPV Šumadija, TPV Avto in TPV Prikolice. TPV je v Sloveniji ob Novem mestu prisotna še v Brežicah, na Suhorju, v Veliki Loki in na Ptuju. Svoje izdelke izvaža v 26 držav štirih celin.

STA; M. K.