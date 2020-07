Krvodajalska akcija v Žužemberku zopet uspešna

Ga. Jožica je kri darovala prvič. (foto: OZRKS NM)

V OŠ Žužemberk je včeraj potekala tradicionalna krvodajalska akcija, ki so jo v OZRK Novo mesto organizirali v sodelovanju z Zavodom za transfuzijsko medicino Ljubljana.

Odziv je bil kljub dopustniškemu mesecu dober, saj je prišlo kar 70 krvodajalcev, od tega sta dva darovala prvič, sporočajo iz novomeškega RK. Akcija je potekala po prilagojenem načinu, saj so se krvodajalci predhodno po telefonu pogovorili o zdravstvenem stanju in dogovorili za uro prihoda. Na vhodu je bila triažna točka, kjer so si krvodajalci razkužili roke, prostovoljka pa jim je izmerila temperaturo in jim dala zaščitno masko.

Za malico so tudi tokrat poskrbeli v šolski kuhinji.

Tudi tokrat se je izkazalo, da imajo nekatera podjetja posluh za krvodajalstvo, saj se akcij udeležuje kar nekaj sodelavcev, prišel je tudi župan s svojimi sodelavci, ki so že dolgoletni krvodajalci, še dodajajo v OZRK Novo mesto.

M. K.

