19 okužb; prva v Mirni Peči, dve v Krškem; Mirnopečani pozivajo k spoštovanju pravil

24.7.2020 | 11:00

V Sloveniji so včeraj potrdili 19 primerov okužbe z novim koronavirusom, pri čemer so opravili 848 testiranj. V bolnišnici se zdravi 23 bolnikov s covidom-19, dva na oddelku za intenzivno terapijo. V domačo nego predali tri bolnike, noben s covidom-19 pa ni umrl.

Okužbo so potrdili v 13 občinah, največ v Ljubljani, štiri. V Hrastniku, kjer je trenutno največje žarišče okužbe, včeraj niso zabeležili nobenega novega primera, so pa zato v sosednjih Trbovljah potrdili dve okužbi. Prvič so potrdili okužbo v občini Mirna Peč. Dve okužbi so zabeležili tudi v Krškem.

Skupaj so v Sloveniji doslej potrdili 2052 okužb z novim koronavirusom, število umrlih ostaja pri 115.

Dodano ob 13. uri:

Po poročilih o prvi okužbi v mirnopeški občini je slednja v sporočilu za javnost občane pozvala, naj dosledno upoštevajo vse sprejete ukrepe in navodila vlade, NIJZ ter občinskiega štaba civilne zaščite.

Posebej poudarjajo, ''DA JE OD 30. JUNIJA 2020 DOVOLJENO ZBIRANJE LE DO 10 LJUDI, PRI ČEMER SE MORA DOSLEDNO SPOŠTOVATI VARNOSTNO RAZDALJO MED LJUDMI PO NAVODILIH NIJZ (1,5 METRA). Omejitev zbiranja je obvezna tudi v primeru zasebnih praznovanj, zbiranja članov različnih organizacij in javnih prireditev. Izjemoma je dovoljeno zbiranje do 50 ljudi (ob vodenju seznama prisotnih) oz. do 500 ljudi (ob pridobitvi pozitivnega mnenja NIJZ).

Prav tako je OD 25. JUNIJA OBVEZNO NOŠENJE MASK V ZAPRTIH PROSTORIH IN RAZKUŽEVANJE ROK TER VARNOSTNE RAZDALJE 1,5 METRA MED LJUDMI. Zahteva je obvezna tudi za trgovine in cerkve ter društvene in ostale prostore.''

M. K.