AVDIO: Traktoristi s starodobniki okoli Slovenije

24.7.2020 | 12:25

Foto: STA

Sevnica - Z gradu Sevnica so na približno desetdnevno vožnjo ob meji Slovenije s starodobnimi, več kot 30 let starimi traktorji danes krenili trije člani Društva ljubiteljev starodobnih vozil Hrast-Tržišče in ljubitelji tehnične dediščine. S svojimi starodobniki bodo potovali okoli Slovenije in glas o Občini Sevnica ponesli po vsej državi, so dejali.

Predsednik omenjenega tržiškega društva Janez Valant je povedal, da bodo na svoji poti in tovrstnem preživljanju dopusta predstavljali sevniško občino, njene turistične oz. naravne in kulturne zanimivosti ter bogato samooskrbno dediščino.

Tisoč kilometrov

Skupaj bodo prevozili približno 1000 kilometrov. Vso opremo, hrano in pijačo za terensko bivanje vozijo na prikolici. Danes so najprej krenili proti Novemu mestu in Beli krajini oz. v smeri trase ceste tretje razvojne osi, pot bodo ob meji s Hrvaško nadaljevali proti severu.

Da bi si pot nekoliko skrajšali, bodo ob severni meji oz. na prelazu Pavličevo sedlo državno mejo prestopili in svoj krožni podvig nadaljevali prek Jezerskega. Z Gorenjske bodo krenili proti Obali in se proti domu vračali prek Notranjske.

Potovali bodo 10 do 12 dni, odvisno od vremena in morebitnih drugih zapletov. Dnevno naj bi prevozili od 100 do 150 kilometrov.

Lani do vznožja Triglava

Valant je dodal, da so se "entuziasti" Mirko Kukec, Janez Stušek in Branko Zupančič s starodobnimi traktorji, starimi od 50 do vsaj 30 let, že lani podali do vznožja Triglava. Letos so krenili okoli Slovenije, podobne akcije pa načrtujejo še za prihodnja leta.

Eden od udeležencev, Branko Zupančič, je povedal, da so se za tovrstne podvige odločili ob prijateljevi lanski 60-letnici. Lanske izkušnje so jih dodatno spodbudile, da so pot letos podaljšali. Sicer pa želijo, da bo njihov poletni podvig s starodobnimi traktorji postal tradicionalen, je še dejal.

Opremljeni z županovim vinom

Podvig tržiških traktoristov so poleg sevniške občine in Turističnega društva Tržišče podprli še drugi podporniki. Starta na sevniškem gradu se je udeležil tudi sevniški župan Srečko Ocvirk.

Opremil jih je z več steklenicami sevniškega protokolarnega "županovega vina", ki jih naj podarijo krajevnim županom ob svoji poti, je poudaril Ocvirk.

STA; M. K.