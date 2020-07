FOTO: Razdejanje po noči neviht in nalivov

24.7.2020 | 13:00

Neurje je minulo noč, kot smo poročali, škodo povzročilo tudi v občinah Grosuplje in Ivančna Gorica, v slednji so prizadeta predvsem območja Krajevnih skupnosti Ivančna Gorica, Metnaj, Muljava, Stična in Višnja Gora.

Ujma se je znesla nad številnimi potmi, propusti in cestami. Po besedah poveljnika občinske civilne zaščite Jožeta Kozinca in poveljnika Gasilske zveze Ivančna Gorica Slavka Zaletelja je voda zalila številne objekte, med njimi tudi objekt stiškega samostana in poslovilni objekt v Stični ter podrla oporni zid in poškodovala grobišča na pokopališču v Stični. Kot sporočajo z občine, so že od noči na terenu prostovoljni gasilci in dežurne službe, ki ljudem pomagajo pri sanaciji.

Vremenska napoved za prihodnje ure ni nič kaj vzpodbudna, saj še več nevihtnega dogajanja vremenoslovci pričakujejo popoldne in v noči na soboto.

M. K.

foto: G. S.; Občina Ivančna Gorica

