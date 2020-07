FOTO: Ponoči s policijskimi psi lovili (in ujeli) tihotapca migrantov

24.7.2020 | 14:00

Tu notri se je gnetlo 22 Pakistancev ... (foto: PU Novo mesto)

Med natovorjenimi vozili ukraden Audi (foto: PU NM)

Policisti so sinoči okoli 22.30 v Dolenjskih Toplicah ustavljali kombi slovenskih registrskih oznak. Voznik je zapeljal na makadamsko pot in skupaj s sopotnikom peš pobegnil. Policisti so v tovornem delu kombija našli 22 državljanov Pakistana, ki so pred tem nezakonito prestopili državno mejo.

Nadaljevali so iskanje pobeglih in okoli 1. ure ponoči je vodnik s službenim psom PP VSP Novo mesto izsledil tihotapca, državljana Afganistana in državljana Pakistana. Tujcema, ki imata oba dovoljenje za bivanje v Italiji, so odvzeli prostost in ju pridržali. Kriminalisti nadaljujejo preiskavo in ju bodo s kazensko ovadbo privedli k preiskovalnemu sodniku. Policijski postopki z državljani Pakistana pa še potekajo.

Med tovorom trije Afganistanci

Na mejni prehod Obrežje je na vstop v Slovenijo pripeljal voznik tovornega vozila srbskih registrskih oznak. Policisti so v tovornem delu odkrili tri državljane Afganistana, skrite med tovorom. Tujce so po zaključenem postopku predali hrvaškim varnostnim organom.

Pri Šentjerneju vijugal po cesti

Včeraj okoli 17. ure so bili policisti obveščeni o nevarni vožnji voznika osebnega avtomobila, ki naj bi v okolici Šentjerneja vijugal po vozišču. Na podlagi opisa vozila so kršitelja izsledili in ugotovili, da 33-letni voznik vozi pod vplivom alkohola, v litru izdihanega zraka je imel 0,49 miligrama alkohola (en promil). Vozil je neregistriran in nezavarovan avtomobil s tujimi registrskimi tablicami. Prepovedali so mu nadaljnjo vožnjo in zaradi kršitev cestno prometnih predpisov izdali plačilni nalog.

Vlom v prodajalno v Srebrničah

V Srebrničah je med 17. in 20. 7. nekdo vlomil v skladišče prodajalne in ukradel pet strešnih oken. Z vlomom in tatvino je povzročil za okoli 3500 evrov škode.

Iz vikenda odnesel radio

V okolici Kočevja so vlomili v vikend, neznani storilec je odnesel radio. Lastnika je oškodoval za okoli 200 evrov.

Natovorjen tudi ukraden Audi Q3

Na mejni prehod Obrežje je na izstop iz Slovenije pripeljal voznik tovornega vozila za prevoz osebnih avtomobilov slovenskih registrskih oznak. Policisti so pregledali natovorjena vozila. Ob preverjanju v schengenskem informacijskem sistemu so ugotovili, da je bil avtomobil Audi Q3 ukraden v Švici. Vozilo so zasegli in o ugotovitvah seznanili pristojno tožilstvo.

Zagorelo v bližini akumulatorjev in napeljave sončne elektrarne

Poročali smo že o včerajšnjem o požaru stanovanjske hiše v Krmelju (fotografije so na voljo tukaj). Gasilci so požar omejili in pogasili, ogenj pa je uničil ostrešje in bivalni del v prvem nadstropju. Po prvih ugotovitvah in zbranih obvestilih kriminalistov, ki so opravili ogled, je do požara prišlo v bližini akumulatorjev in napeljave sončne elektrarne. Kriminalisti nadaljujejo preiskavo in ugotavljajo vse okoliščine požara. O ugotovitvah bodo seznanili pristojno tožilstvo.

M. K.