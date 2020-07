Nocoj še nevihte, možni nalivi, veter…

24.7.2020 | 18:25

Ilustrativna slika. (Foto: G. Stopar)

Po podatkih Agencije RS za okolje, Urada za meteorologijo in hidrologijo, Oddelek za meteorološke in oceanografske napovedi, bodo danes zvečer in ponoči še nevihte, nekatere bodo spremljali močnejši in krajevno dolgotrajnejši nalivi in sunki vetra.

Od sredine noči do jutra bodo zaradi bližine manjšega ciklonskega območja možne obilne padavine v vzhodni Sloveniji na območju med Posavjem in Goričkim. Količina padavin bo odvisna od lege ciklona, ta pa še ni povsem natančno določljiva. V najslabšem primeru utegne na omenjenem območju v 12 urah (od 23. ure do 11. ure) pasti od 60 do 100 litrov dežja na kvadratni meter. Stopnja vremenske ogroženosti je za severovzhodno Slovenijo povišana na rdečo.

Gasilci odpirali vrata

Ob 13.36 so posredovali gasilci PGE Krško na Cesti 4.julija v Krškem, kjer so s tehničnim posegom odprli vhodna vrata stanovanja.

L. M.