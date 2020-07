Rodbina Barbo dobila svojo knjigo

25.7.2020 | 08:20

Ljudmila Bajc in avtorica knjige Anica Levstik (desno)

Knjiga o rodbini Barbo je obežna in bogata, tudi s slikovnim gradivom.

Mirna Peč - V mirnopeškem muzeju Lojzeta Slaka in Toneta Pavčka je sinoči Anica Levstik predstavila svojo knjigo Rodbina Barbo. V njej je temeljito in natančno popisala zgodovino svojega rodu, izhaja namreč iz Barbove domačije na Malem Kalu, saj delo obsega okoli 400 strani in z bogatim slikovnim gradivom predstavlja res zavidanja vreden dokument dolge in razvejane rodbine.

Kot je dejala, se ji je zdelo škoda, da bi vse te zanimive zgodbe, ki jih poslušala od svojih prednikov in sorodnikov že v njenem otroštvu in tudi kasneje, utonile v pozabo. »Zakaj ne bi bile nekje napisane in ostale tudi za druge Barbe. Tako se mi je porodila želja, da jih raziskujem.« Pri odhodu v pokoj, bila je učiteljica slovenščine in nemščine, si je tako zadala cilj, da razišče svoje korenine, svoj rod. Zbiranje podatkov in gradiva v arhivih, matičnih knjigah, knjižnicah in tudi po svetovnem spletu ter pripovedi različnih družin je postopoma trajalo kar sedem let in tako je letos junija knjiga Rodbina Barbo ugledala luč sveta. Razdeljena je na dva dela - v prvem predstavlja plemiško vejo Barbovih, v drugem pa t. i. kmečke Barbe.

Srečala se je tudi z Livijo Barbo, poslednjo potomko grofov Barbo, katere življenjska pot se je zaključila aprila leta 2018. »Zanimivo, da je želela spoznati kmečke Barbe in je navezala stike z Barbi z Dobja, kasneje pa prišla tudi na Mali Kal, ker jo je zanimala Slakova glasba,« je povedala Levstikova. Pri raziskovanju gradiva za »kmečki del« so jo posebej navdušile in prevzele predporočne pogodbe, takrat so jim rekli ženitne pogodbe, in izročilne pogodbe, ki so bile skrbno sestavljene in dodelane.

Da je bil dogodek prav včeraj in v muzeju Lojzeta Slaka in Toneta Pavčka, ni naključje. Anica Levstek, ki je knjigo izdala v samožaložbi, je namreč občasno tudi vodnica v muzeju, 23. julij pa je rojstni datum glasbenika in harmonikarja Lojzeta Slaka. »In le kako ga lahko še lepše proslavimo kot ravno s predstavitvijo nove knjige, katere avtorica je njegova sestrična, saj tudi Lojze Slak izhaja po mami iz te rodbine,« je poudarila Ljudmila Bajc, ki je vodila večer, skozi knjigo rodbine Barbo pa sta obiskovalce, med njimi je bila tudi Ivanka Slak, popeljala Nejc Barbo in Anja Hočevar.

Podrobneje o zgodovini rodbine Barbo in, ali sta plemiška in kmečka veja Barbovih povezana, pa v tiskani izdajo Dolenjskega lista prihodnji četrtek.

Besedilo in fotografije: Mojca Žnidaršič

