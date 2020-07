Vrtec Ciciban Sevnica bodo dozidali

25.7.2020 | 10:10

Srečko Ocvirk in Miha Brlan sta pogodbo podpisala v prostorih Vrtca Ciciban Sevnica. (foto: Občina Sevnica)

Idejna zasnova

Župan Občine Sevnica Srečko Ocvirk in direktor na razpisu izbranega izvajalca, podjetja VG5 d. o. o. Miha Brlan, sta te dni podpisala pogodbo za dozidavo Vrtca Ciciban v Sevnici.

Število otrok, ki so v sevniški občini vključeni v sistem predšolske vzgoje, se povečuje in da bi skrajšali čakalne vrste za vpis v Vrtec Ciciban Sevnica, je občina lani pripravila predlog dozidave vrtca, ki je bil zgrajen v več fazah z zadnjo dograditvijo leta 2011. Obstoječa stavba ima 14 oddelkov.

Ob podpisu pogodbe je župan Srečko Ocvirk povedal, da je zaradi prostorske stiske dogradnja nujna in poudaril, da bodo s tem projektom izpolnjene trenutne prostorske potrebe sevniškega vrtca.

Dozidava vrtca se bo izvedla na 365 m2 površine, predvidena je kot pritličen objekt z ravno streho, na kateri bo igralna terasa.

Nov prizidek bo navezan na hodnik obstoječega objekta, pot do novih prostorov bo speljana mimo atrija, ki bo služil tudi kot delno nadkrita igralna terasa. V novem prizidku bodo tri igralnice z lastnimi terasami, tri garderobe, skupne sanitarije, kabinet namenjen vzgojiteljicam in prostor za arhiv. Predviden je tudi prostor za umestitev ogrevalne in prezračevalne tehnike, so sporočili z Občine Sevnica.

Pogodbena vrednost projekta je nekaj več kot 887 tisoč evrov, dela pa naj bi bila zaključena v prvi polovici leta 2021.

M. K.