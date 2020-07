Ponekod je treba vodo prekuhavati

Komunala Novo mesto obvešča vse uporabnike pitne vode, ki se oskrbujejo iz vodovodnega sistema Javorovica v občini Šentjernej, da je zaradi pojava povišane motnosti, potrebno vodo pred uporabo prekuhati.

Komunala Trebnje d.o.o. obvešča vse uporabnike pitne vode na zasebnem vodovodnem sistemu Velika Strmica, da je zaradi nedelujoče klorirne naprave potrebno vodo pred uporabo v prehrambene namene prekuhavati.

Obvestili veljata do preklica.

Danes in jutri popolna zapora cest

Občina Brežice obvešča o popolni zapori cest JP 525132 Obrežje–Nova vas, JP 525135 Nova vas (Urban) in JP 525081 Nova vas – vas (Ruk.) in sicer danes in jutri zaradi izgradnje sekundarne fekalne kanalizacije Nova vas.

