Črkarija z ilustracijo

25.7.2020 | 14:00

Delavnica je bila namenjena ljubiteljskim likovnikom.

Sevnica - V prijetnem ambientu parka pred stavbo Občine Sevnica je v četrtek in petek potekala likovna delavnica z naslovom Črkarija z ilustracijo.

Namenjena je bila mladim in odraslim ljubiteljskim likovnikom, vodil pa jo je priznani ilustrator Peter Škerl.

Kot pove koordinatorka sevniške izpostave Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti Katja Pibernik - delavnico so pripravili skupaj z ZKD Sevnica - so udeleženci spoznali osnove ilustracije, njene različne kombinacije in tehnike, kadriranje motiva in zaključno postavitev. Poudarek programa je bil na odnosu črke z ilustracijo in obratno.

L. M., foto: JSKD Sevnica

Galerija