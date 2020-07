Zaradi olja gasilci oprali devet kilometrov ceste

25.7.2020 | 18:05

Danes ob 12.05 je bila cesta od naselja Podgora v občini Straža do naselja Podturn pri Dolenjskih Toplicah v občini Dolenjske Toplice onesnažena z oljnim madežem.

Delavci cestnega podjetja Novo mesto in Dvor so zavarovali cestišče s prometno signalizacijo, gasilci GRC Novo mesto in PGD Vavta vas pa so razmastili ter oprali cestišče v dolžini okoli devetih kilometrov. Gasilci PGD Dolenjske Toplice so pomagali očistiti onesnaženo cestišča v Dolenjskih Toplicah. Vzrok bodo raziskali policisti PU Novo mesto.

