Letovanje otrok - Letovali bodo, a jih bo manj kot običajno

26.7.2020 | 19:00

Dolenjski otroci ter otroci iz Posavja in Bele krajine bodo tudi letos letovali tako kot običajno: na Debelem rtiču na slovenski obali, v Dolenjskih Toplicah in v Nerezinah na hrvaškem otoku Lošinj. Bo pa zaradi koronavirusa letos otrok nekoliko manj – tako tistih, ki bodo šli na zdravstveno letovanje, kot onih iz socialno ogroženih družin in tistih, za katere bodo starši plačali celotne stroške letovanja.

Največji organizatorji tradicionalnih socialnih, zdravstvenih in samoplačniških letovanj dolenjskih otrok in otrok iz Posavja – OZRK Novo mesto, Društvo prijateljev mladine Mojca Novo mesto in Zveza prijateljev mladine Krško – se koronakrize niso ustrašili. »Vložili smo veliko naporov, da omogočimo letovanje, posebej tistim otrokom, ki drugih počitnic ne bodo imeli,« pravi sekretarka OZRK Novo mesto Barbara Ozimek. Da so se letos še posebej potrudili, pravita tudi predsednica Društva prijateljev mladine Mojca Novo mesto Marjetka Ferkolj Smolič in predsednik Zveze prijateljev mladine Krško Vinko Hostar, ki pa zato, ker bodo njihovi otroci letovali na Hrvaškem, že od samega začetka vztraja na morda še malce strožjih varnostih ukrepih in predvsem njihovem doslednem spoštovanju.

DEBELI RTIČ

V Mladinskem letovišču in zdravilišču Rdečega križa Slovenije Debeli rtič, ki je tradicionalna destinacija letovanja dolenjskih otrok, bo letos lahko letovalo 185 otrok, in sicer 115 zdravstvenih in 70 socialnih z območja vseh osmih občin, ki jih s svojim delom pokriva Območno združenje Rdečega križa Novo mesto.

Lani so imeli na letovanju 201 zdravstvenih in 35 socialnih otrok, letos pa je bilo povpraševanje večje, kot je bilo prostih mest. »Na razpisu ZZZS smo se javili za 230 zdravstvenih otrok, dobili smo za 115,« pravi Ozimkova in dodaja, da so druga mesta dobili preko DPM Mojca, ki imajo nižji prispevek staršev, in sicer 28 evrov. »Zdravstvene smo usmerili na DPM Mojca, višek socialnih, 16, pa bomo vključili na brezplačno Tuševo letovanje preko RKS na Debeli rtič avgusta,« pojasnjuje. Njihovi otroci letos letujejo v dveh izmenah. Prva, v kateri je 90 otrok, je odšla na letovanje 11. julija in se bo vrnila v soboto, takrat pa bo odšla druga skupina, ki se bo vrnila 25. julija.

Za letovanje preko OZRK Novo mesto, ki organizira letovanja otok v starosti od šest do 18 let že 60 let, ZZZS sofinancira zdravstveno letovanje, bivše novomeške občine pa zdravstveno in socialno letovanje. Starši morajo letos doplačati 40 evrov ali pa, kot pravi Ozimkova, nič za tiste otroke, ki jim plačajo iz sredstev krajevnih organizacij RK po merilih, ki so določena. Takšnih otrok, za katere so starši zaradi težav z doplačilom zaprosili za pomoč, ki jo na OZRK pokrijejo iz sredstev krajevnih organizacij RK ali iz Sklada za pomoč ljudem v stiski, je letos 22.

TABOR MOJCA

V okviru Tabora Mojca v Dolenjskih Toplicah, kjer Društvo prijateljev mladine Mojca Novo mesto letos že 28. poletje zapored organizira Mojčine počitnice, bo poleg letovanja za socialno ogrožene v okviru projekta Pomežik soncu in samoplačniških letovanj potekalo tudi zdravstveno letovanje otrok. Prvi termin, v katerem je bilo na voljo 140 mest za otroke iz OE Novo mesto in 30 za OE Trebnje, je bil od 27. junija do 4. julija, druga skupina otrok, za katero je na voljo 130 mest za OE Novo mesto, 20 za OE Trebnje in 17 za OE Črnomelj, pa bo odšla na zdravstveno letovanje v terminu od 8. do 15. avgusta.

Zdravstveno letovanje je bilo v prvem terminu polno, prosta mesta pa imajo še za sedmi termin letovanja, in sicer za otroke iz OE Novo mesto in Trebnje. Zato starše pozivajo, da otroke prijavijo, opozarjajo pa, da je potrebno zdravniško priporočilo oziroma da morajo prijaviti otroke pri osebnem zdravniku.

Tudi letovanje za otroke iz socialno ogroženih družin, za katerega so že junija šole pozvali, da pripravijo nabor otrok, bo potekalo v dveh terminih. Prva skupina bo odšla na letovanje to soboto, druga pa v sedmem terminu. Za socialno letovanje so prejeli kar štirikrat več vlog, kot pa je bilo prostih mest. »Lani smo 60 socialnih dodali,« pravi Ferkoljeva in dodaja, da tudi za letos računajo, da jih bodo lahko sprejeli še več, in sicer okoli 30, ki jih imajo že na seznamu. Zato čakajo še na dodatna sredstva za Pomežik soncu in Fiho, saj obe akciji še potekata, za dodatna sredstva pa so zaprosili tudi občine. Poleg tega računajo na dodaten denar tudi od tistih organizatorjev, ki svojih letovanj ne bodo mogli izpeljati, ker imajo denimo počitniške zmogljivosti na Hrvaškem.

»V vsakem terminu imamo tudi otroke s posebnimi potrebami. Na en termin povprečno deset otrok,« pravi in dodaja, da imajo letos zaradi koronakrize na taboru manj samoplačniških otrok. »Odpadli so otroci iz Bosne, Srbije in Črne gore, tudi iz Italije jih letos ni,« pravi. Imajo pa, kot pravi, letos več brezplačnih.

NEREZINE

Zveza prijateljev mladine (ZPM) Krško, ki organizira letovanja otrok že od leta 1965, od leta 1974 pa v Nerezinah, bo letos na letovanje odpeljala skupno 450 otrok, kar je za 150 manj, kot lani. Razlog za to je, kot pojasnjuje predsednik Hostar, ker je zaradi zaščitnih ukrepov in upoštevanja varnostne razdalje 1,5 metra letos v hiškah manj otrok kot običajno.

Letovanje otrok, in sicer zdravstveno, socialno in samoplačniško, imajo organizirano v petih terminih. Začeli so že 8. julija, zaključili pa bodo 27. avgusta. Do zadnjega, petega termina se lahko za zdravstveno letovanje še prijavijo otroci iz Sevnice, Krškega in Kostanjevice, medtem ko so v Brežicah z 90 prijavljenimi že zapolnili vsa mesta. Trenutno imajo prijavljenih tudi 90 otrok iz Krškega, od koder jih lahko sprejmejo 113, iz Sevnice jih imajo 55, lahko pa bi jih imeli 69, deset otrok pa lahko sprejmejo tudi še iz Kostanjevice, od koder jih je sedaj 40.

»Doplačila staršev so zelo različna,« pravi Hostar. V Krškem denimo starši ne plačajo nič. Občina vsako leto plača za letovanje šestošolcev – letos jih je prijavljenih 170 – pa tudi razliko pri zdravstvenem letovanju, ki ga sofinancira ZZZS. »Socialno letovanje pa pokrivamo z donatorji,« pravi Hostar. V Sevnici letovanje otrok sofinancirajo ZZZS, občina, ki delno prispeva tudi za zdravstveno letovanje, delno pa starši sami, v Brežicah pa denimo občina plača tudi letovanje za deset otrok iz socialno ogroženih družin. »Za ostale pa skušamo najti donatorje,« pravi in dodaja, da bo kar nekaj otrok letos letovalo brezplačno. »Z iskanjem donatorjev skušamo poskrbeti, da noben otrok iz socialno ogrožene družine no bo ostal doma,« pravi.

»Samoplačnikov imamo letos malo – le 17,« pravi in dodaja, da je tu upad letos velik. To je namreč za pol manj kot v prejšnjih letih, saj so jih imeli običajno preko 30. Imajo pa po drugi strani, ker jih zaradi omejitev pri zdravstvenem letovanju niso mogli sprejeti, še okoli 30 brežiških otrok na čakanju. »Kakšnega bomo še lahko sprejeli, ne pa veliko,« pravi.

POSKRBELI ZA VARNOST

Na naše vprašanje, ali starši izražajo zaskrbljenost oziroma ali veliko sprašujejo, kako bo na letovanju poskrbljeno za varnost njihovih otrok, da se ne bodo vrnili domov okuženi, na RK Novo mesto pravijo, da starši niso izražali zaskrbljenosti. Tudi Ferkolj Smoličeva pravi, da ni šlo za zaskrbljenost, jih pa je zanimalo, kako bo poskrbljeno za varnost otrok. Zato, kot pravi Ozimkova, so tudi organizirali sestanek s starši s posebnim predavanjem za starše otrok, ki so prvič šli na letovanje, na katerem so jim vse pojasnili.

Nekaj zaskrbljenosti pa so pokazali starši otrok, ki so odšli ali pa še bodo odšli na letovanje na Hrvaško. »Ko pa sem povedal, kako bo poskrbljeno za varnost, večina ni pokazala dvoma,« pravi Hostar in dodaja, da sedaj, ko so se razmere zaradi koronavirusa spet malce zaostrile, prejmejo kakšen dan, tako kot tudi na OZRK Novo mesto in DPK Mojca, tudi kakšno odjavo, vendar pa imajo tudi nove prijave. »V počitniški skupnosti Nerezine, kjer imamo hiške, letujejo samo Slovenci,« pravi Hostar in dodaja, da v Nerezinah do sedaj še ni bil zaznan noben okužen ter da so varnejše kot slovenska obala, saj na Hrvaškem sedaj ni gneče, kot je pri nas.

Otroci so v avtobusih z maskami, postanek pa skušajo narediti samo enkrat, da gredo na WC, in sicer v koridorju tako, da na postajališču nimajo z nikomer stika. Zaradi zmanjševanja možnosti prenosa okužbe, pa tudi sledljivosti, če bi do tega prišlo, v letovišču letos ni nobenih skupnih aktivnosti, delavnic, plesov oziroma zabave. »Vse vse odvija v okviru hiške oziroma skupine, ki je v eni hiški,« pravi in dodaja, da tako hodijo tudi na sprehode in na plažo. Ločeni po skupinah so tudi v jedilnici. V hiškah v Nerezinah je zato letos samo po osem otrok, na Debelem rtiču zagotavljajo skupine po deset otrok, njihovi otroci pa so izolirani od drugih otrok, v Taboru Mojca pa, kot pravi Ferkolj Smoličeva, nikoli ni skupaj več kot dvanajst otrok.

Da bi preprečili, da bi morda že okužen otrok odšel na letovanje, so vsi organizatorji letovanj otrok uvedli pravilo, da otroci, ki so bili 14 dni pred odhodom na letovanju v tujini, kar pomeni tudi tiste, ki so bili na Hrvaškem, na letovanje ne morejo. Takšnim otrokom so ponudili nadomesten termin, ki pa so ga nekateri sprejeli, drugi ne. Skupno vsem organizatorjem je tudi, da upoštevajo vsa navodila in priporočila NIJZ, skrbijo za razkuževanje prostorov in higieno otrok, vsem pa morajo starši pred odhodom otrok prinesti tudi za vsakega otroka podpisano posebno izjavo, da je otrok zdrav in da ni bil v stiku z okuženimi.

Članek je bil objavljen v 29. številki Dolenjskega lista 16. julija 2020

Besedilo: M. Leskovšek Svete; foto: OZRK Novo mesto