Trčila avto in kolesar

26.7.2020 | 08:00

Foto: Arhiv DL

Na Blanci v občini Sevnica so včeraj okoli pol šestih popoldne trčila osebno vozilo in kolesar. Posredovali so gasilci PGD Sevnica, ki so zavarovali kraj dogodka in nudili policiji pomoč pri usmerjanju prometa. Reševalci NMP Sevnica so kolesarja na kraju pregledali in ga odpustili v domačo oskrbo.

Kje ne ne elektrike?

Elektro Ljubljana, Distribucijska enota Novo mesto, nadzorništvo Trebnje obvešča odjemalce, da bo danes, 26. julija od 6. do 12. ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP Dol. Nemška vas.

M. Ž.