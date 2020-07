Beti razvija inovativno in okoljsko sprejemljivejšo prejo

Metlika - Metliška Beti, ena vodilnih evropskih proizvajalk barvane poliamidne preje, se je v okviru razvojnih načrtov lotila razvoja inovativne preje, katere barvanje bo učinkovitejše in okoljsko bolj sprejemljivo. Tržiti jo bodo začeli prihodnje leto, Beti pa želi s tem novim izdelkom razvojno napredovati in se prodajno ter konkurenčno okrepiti, poroča STA.

Glavna izvršna direktorica Beti Maja Čibej je povedala, da so se s tem projektom prijavili na razpis za trajnostno poslovno transformacijo javne agencije Spirit, v zvezi s tem pa pripravljajo strategijo trajnostnega razvoja Beti do leta 2025.

Strategijo bodo končali avgusta, ta predvideva tudi nekaj 10.000 evrov vreden razvoj omenjene inovativne preje. To so t. i. »eco dye« preje, pri katerih je postopek barvanja optimiran in bolj učinkovit. Porabo vode bodo pri tem zmanjšali za skoraj tretjino, manj bo izpustov ogljikovega dioksida, postopek pa bo energijsko varčnejši. Kot vhodno surovino bodo za omenjeno prejo uporabljali popolnoma recikliran poliester, izdelan iz odpadnih plastenk. Ob tej preji načrtujejo še razvoj drugih tovrstnih izdelkov, je pojasnila.

Beti se je sicer letos soočila z epidemijo novega koronavirusa, ki je skoraj tretjini njenih zaposlenih s hrvaške strani državne meje za določen čas preprečila prihod na delo. Beti je hkrati prešla na skrajšan delovni čas, pri katerem bo ostala še »nekaj mesecev«.

Čibejeva je navedla, da je bilo letošnje prvo četrtletje za Beti poslovno primerljivo z enakim lanskim obdobjem, medtem ko je aprila, maja in junija sledil »dramatičen« padec s samo 1,7 milijona evrov prodaje, kar je bilo v primerjavi z lani skoraj 40 odstotkov manj, piše STA.

Pandemija je povzročila tudi padec naročil, zlasti v ZDA in Rusiji, ki sta med njenimi ključnimi trgi. Naročila s teh trgov se še niso vrnila na prejšnjo raven, medtem ko v Evropi njihov obseg že postopno raste.

Metliško podjetje je svoje polletne načrte izpolnila približno 85-odstotno, njen polletni poslovni izid pa je bil kljub državnim ukrepom in pomoči negativen. Ob zdajšnjem stanju naročil naj bi bila njena prodaja ob koncu leta manjša vsaj za petino, je ocenila direktorica.

Beti je v začetku leta zaposlovala 165 ljudi, v prvi polovici leta pa je morala njihovo število zmanjšati za približno petino, pri čemer je šlo v glavnini za zaposlene za določen čas in upokojevanje brez nadomeščanja. Dodatnega odpuščanja za zdaj ne načrtujejo in si prizadevajo za okrepitev prodaje.

