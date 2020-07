Včeraj 16 novih okužb, 13 v hrastniškem domu starejših

26.7.2020 | 11:20

Vir fotografije: Univerza v Ljubljani, arhiv DL

Ljubljana - V Sloveniji so včeraj na okužbo z novim koronavirusom testirali 565 oseb in potrdili 16 pozitivnih primerov, od tega kar 13 v domu starejših v Hrastniku, po eno okužbo pa v Litiji, na Brezovici in v Žalcu.

Iz bolnišnice so odpustili dva bolnika s covidom-19, kjer pa jih ostaja še 21. Na intenzivni negi so štirje bolniki, novih smrtnih primerov pa včeraj ni bilo.

Doslej so v Sloveniji potrdili 2082 okužb z novim koronavirusom, trenutno je potrjenih aktivno okuženih 241 oseb, je razvidno iz podatkov Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Doslej je umrlo 116 bolnikov.

Dvanajst na novo potrjenih okuženih je starejših od 65 let, od teh so štirje starejši od 85 let. Dva na novo okužena sta v starostni skupini od 25 do 34 let, po eden pa v starostnih skupinah od 35 do 44 let in od 55 do 64 let.

M. Ž., STA