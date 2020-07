V kombiju prevažal 24 tujcev

26.7.2020 | 14:15

Foto: arhiv DL

Policisti so v petek zvečer na cesti med Kočevjem in Ribnico ustavljali kombi Renault Master, a znake policije voznik ni upošteval. Nato je zapeljal na travnik v Goriči vasi, kjer zaradi razmočenega terena ni mogel več nadaljevati z vožnjo. V postopku so ugotovili, da je 35 letni slovenski državljan v vozilu prevažal 24 državljanov Bangladeša, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Osumljencu so odvzeli prostost zaradi suma kaznivega dejanja prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države, z zbiranjem obvestil pa še nadaljujejo. Postopki in aktivnosti policistov v povezavi s tujci tudi še potekajo.

Ob plastični zabojnik, denar, nakit ...

Na območju Ribnice je neznanec vlomil v skladiščni prostor in odnesel plastični zabojnik. Škoda je za okoli 450 evrov.

V Višnji Gori pa je bilo vlomljeno v dve hiši, od koder so nepriipravi odnesli gotovino, nakit, fotoaparat in dokumente. Skupna materialna škoda znaša nekaj tisoč evrov.