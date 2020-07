S helikopterjem v UKC

26.7.2020 | 18:15

Foto: arhiv DL

Posadka s helikopterjem Slovenske vojske je ob 11.40 z dežurno ekipo helikopterske enote nujne medicinske pomoči na krovu poletela v Črnomelj, od koder je prepeljala obolelo osebo v UKC Ljubljana.

Nevaren plin v stanovanju

V ulici Mestne njive v Novem mestu je malo pred 16.30 v stanovanju večstanovanjske stavbe avtomatski javljalnik sporočil previsoko koncentracijo ogljikovega monoksida v kopalnici. Pred prihodom gasilcev so stanovalci izklopili plinsko peč in prezračili stanovanje. Gasilca GRC Novo mesto sta izmerila koncentracijo nevarnih plinov, svetovala dodatno prezračitev stanovanja in prepovedala uporabo peči do prihoda pooblaščenega serviserja.

M. Ž.