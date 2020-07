V Vejarju pogorela baraka; ko prstan ne gre dol ...

27.7.2020 | 07:05

GRC Novo mesto (foto: arhiv)

Minulo noč ob 3.05 uri je v naselju Vejar, občina Trebnje, gorela lesena baraka velikosti 10 x 8 metrov. Gasilci PGD Trebnje, Ponikve, Lukovek in Račje selo so preprečili širjenje požara na drug objekt, pogasili pgenj in podrli del stene, v kateri je še tlelo. Objekt je uničen, na gasilski straži so ostali gasilci PGD Račje selo.

Gasilci rezali prstan

Minulo noč ob 2.13 so v Urgentnem centru SB Novo mesto gasilci novomeškega GRC-ja so s tehničnim posegom z zateklega prsta pacientu odstranili prstan.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Metlika obvešča, da bo danes:

- od 7.00 do 9.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GRABROVEC, izvod Desno;

- od 7.00 do 8.30 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GRIBLJE, izvod Šola.;

- od 8.30 do 13.30 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP HRAST PRI JUGORJU izvod 2 in 3;

- od 10.00 do 12.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP URBANOV HRIB izvod Cerkev, Kmečki turizem;

- od 10:00 do 12:00 ure odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BUŠINJA VAS, izvod Mali vrh;

- od 12.00 do 14.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP CERKVIŠČE, izvod Proti Gribljam.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8.00 do 12.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. KAMENCE;

- od 8.00 do 9.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SODIŠČE NM.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 8.00 do 10.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RANGUS GRADIŠČE ŠJ, TP MAHAROVEC;

- od 10.00 do 12.00 pa odjemalcem, oskrbovanim iz TP VINJI VRH - STRAŽA.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 8.00 do 10.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ZAVRH, na izvodu ZAVRH;

- od 11.00 do 14.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP CEROVEC PRI TREBELNEM, TP HMELJČIČ, TP GLOBOŠKA GORA, TP BREZJE PRI TREBELNEM.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Krško okolica na območju TP Mrčna sela nizkonapetostni izvod Vetrnik in Mrčna sela–Možek in Tolsti Vrh nizkonapetostni izvod Veliki Kamen med 8. in 14. uro; na področju nadzorništva Brežice na območju TP Šentlenart gozdna med 9.30 in 11. uro in Brežice Hrastinc med 11.30 in 14. uro.

M. K.