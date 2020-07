V Grosupljem nov nadvoz nad progo pri nekdanjem Motvozu

Grosuplje - Župan občine Grosuplje dr. Peter Verlič in državni sekretar na ministrstvu za infrastrukturo Aleš Mihelič sta v petek podpisala sporazum o sofinanciranju gradnje novega nadvoza čez železniško progo v Grosupljem proti Ponovi vasi.

Gradnja novega nadvoza v okviru sporazuma vključuje tako pripravljalna dela pred gradnjo, kot sta odkup zemljišč ter izdelava investicijske in projektne dokumentacije, kot tudi samo rušenje starega in gradnjo novega nadvoza ter svetovalne in inženirske storitve. Na nadvozu bodo, kot sporočajo z občine, uredili tudi površine za pešce in kolesarje ter cestno razsvetljavo.

Ocenjena investicijska vrednost znaša 2.425.128,28 evra z ddv, pri čemer je delež Ministrstva za infrastrukturo v vrednosti 2.181.964,66 evra, delež Občine pa 243.163,62 evra.

Naložbo bodo začeli še letos, dokončali pa bo v letu 2021.

Danes ozko grlo

Obstoječi nadvoz čez železniško progo proti Ponovi vasi, ki danes predstavlja ozko grlo, se bo porušil in zgradil nov, širši, bolj varen za največja vozila, kot omenjeno, pa tudi za pešce in kolesarje.

V Grosupljem prav zdaj poteka tudi temeljita rekonstrukcija Taborske ceste, ki bo po novem prav tako opremljena z obojestranskim pločnikom in kolesarskim pasom, že naslednje leto pa naj bi začeli temeljito prenovo železniške postaje Grosuplje. Nova parkirna hiša P+R Grosuplje pa je že tik pred tem, da odpre svoja vrata, še sporočajo z občine.

