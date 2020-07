Cikoletje bodo imeli še avgusta

27.7.2020 | 09:15

36 otrok je že preživelo pester teden na delavnicah Cikoletje takoj po šoli.

Trebnje - V Centru za izobraževanje in kulturo (CIK) Trebnje so tudi letos, že peto leto zapored, za šolarje pripravili program počitniških aktivnosti z imenom Cikoletje.

Kot pove koordinatorka Tanja Vrčkovnik, gre za enotedensko preživljanje počitnic v prostorih centra, kjer se otroci na sproščen in aktiven način naučijo nekaj novega. “Aktivnosti so zasnovane tako, da v otrocih zbujajo radovednost in žilico za raziskovanje, da z veseljem odkrivajo svoje talente, razvijajo nove veščine in spretnosti,” pove Vrčkovnikova.

Kljub koroni že dva termina

Letos so kljub posebnim okoliščinam zaradi koronavirusa izvedli že dva termina delavnic in sicer takoj po zaključku šolskega leta. Zanimanje mladih je bilo dokaj veliko, saj se je v delavnicah družilo 36 otrok, ki so bili razdeljeni v dve skupini z dvema vsebinskima sklopoma: eksperimentalnice in vesela angleščina. Skupaj so izdelovali milo, peščene filtre, sončne ure, glasbeno so ustvarjali, se učili angleškega jezika, spoznali igro petanka, se gibali v naravi in še veliko drugega.

Otroke so razdelili v skupine z 8 do 12 otroki , pri čemer organizatorji poudarjajo, da so zaradi epidemije koronavirusa vse aktivnosti izvajali v skladu s priporočili NIJZ in šolskega ministrstva.

Še avgusta

Počitniške aktivnosti Cikoletje pripravljajo še v zadnjem avgustovskem tednu, od 24. do 28. avgusta. Kot pravi Vrčkovnikova, je nekaj prostih mest takrat še na voljo. “Vpišite svojega otroka in mu pričarajte odličen teden druženja, zabave in učenja, ki mu bo hkrati služil kot priprava na novo šolsko leto,” pove koorodinatorica.

L. Markelj, foto: CIK Trebnje