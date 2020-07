V zeliščarskem centru predvsem posamični gosti

27.7.2020 | 11:10

Foto: arhiv DL

Škocjan - Zeliščarski center jugovzhodne Slovenije v Zagradu v Občini Škocjan, ki so ga uradno odprli septembra lani, za zdaj obiskujejo predvsem posamični gosti. Pri organizaciji skupinskih obiskov jih je zavrla epidemija novega koronavirusa, s pridelavo zelišč pa se za zdaj ukvarjajo predvsem promocijsko.

Svetovalec za projektno delo škocjanske občinske uprave Rok Petančič je povedal, da so morali izvedbo različnih načrtovanih prireditev zaradi protiepidemioloških ukrepov prestaviti na ugodnejši čas.

Pri zeliščarski dejavnosti pa so se ob promociji in izobraževanju pridružili projektu Z vrta na krožnik, pri katerem sodelujejo z nosilnimi širše regijskimi gostinci. S temi bodo tudi posneli kratke promocijske filme o kulinarični in drugi uporabi različnih zelišč in dišavnic.

Energijske točke

Površin za pridelavo večje količine zelišč sicer še nimajo, je dejal Petančič in še opozoril na pred kratkim urejeno in odprto energijsko krožno pot Herbalium.

V zagraškem zeliščarskem centru, ki je urejen kot naravni park, so namreč radiestezijsko določili sedem močnejših energijskih točk. Postanek na teh pa naj bi pri posamezniku izboljšal delovanje telesa.

Energijske točke omogočajo omilitev ali odpravo bolečin, uravnoteženje in harmoniziranje energijskega, duhovnega ter fizičnega stanja telesa in njegovo napolnitev z vitalno energijo. "Zdravilne točke na vas vplivajo pozitivno in blagodejno ne glede na vaše prepričanje," zagotavljajo v omenjenem centru.

Vložili 200 tisočakov

Zeliščarski center jugovzhodne Slovenije je sicer škocjanska občina začela urejati pred dobrim poldrugim letom. Za to brez davka približno 200.000 evrov vredno partnersko naložbo je dobila nekaj manj kot 40.000 evrov podpore iz nevračljivih razpisnih sredstev za lokalni razvoj skupnosti.

Na vhodu v zeliščarski center oz. v Zagraški log so prenovili in opremili nekdanjo pomožno gasilsko stavbo in s tem dobili prostore za delovanje centra. V njenem pritličju so sprejemnica, učilnica, manjši laboratorij, sušilnica, pakirnica za zelišča, manjša prodajalna in sanitarije.

Bližnji v dolini ležeči park so krajinsko uredili. Med drugim so v tamkajšnjem neokrnjenem naravnem okolju uredili krožno učno pot s šestimi potočnimi brvmi in uredili zeliščne grede. Pri ohranjeni stari t. i. Rangusovi hiši so zasadili vrtiček in sadno drevje. Del celotnega podviga je tudi vzpostavitev izobraževalne, tržne, socialne in turistične mreže med zeliščarji, predelovalci ter uporabniki zelišč in drugimi vpletenimi.

STA; M. K.