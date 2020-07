Rod Camphor okrepil Krko

27.7.2020 | 10:15

Foto/grafika: KK Krka

Novo mesto - Košarkarski klub Krka se je za novo sezono okrepil z 28-letnim ameriškim branilcem Rodom Camphorjem, ki je pred tem igral v poljskem državnem prvenstvu za ekipo Rosa Radom.

Camphor od leta 2014 igra v Evropi. Začel je v litovski ekipi Nevežis (v sezoni 2014/15), nadaljeval pa v Nemčiji (Leverkusen, Hamburg), Belgiji (Leuven Bears), Grčiji (Kymis) in na Poljskem (Turow Zgorzelec, Spojnia Stargrad in Rosa Radom) ter Madžarskem (KTE-Duna Aszfalt).

Pred prihodom v Novo mesto je bil član kluba Rosa Radom, s 16,4 točke na tekmo pa tudi deveti strelec tamkajšnjega državnega prvenstva, kjer so na koncu s soigralci zasedli 12. mesto, bili pa so tudi polfinalisti pokalnega tekmovanja, so sporočili iz Krke.

Direktor ekipe Jure Balažić je dejal, da v klubu verjamejo, da jim bo Camphor pomagal doseči zastavljene cilje.

M. K.