Včeraj manj testiranj in manj okužb (5); različne informacije o smrtnih žrtvah

27.7.2020 | 11:30

Včeraj so v Sloveniji potrdili pet okužb z novim koronavirusom, opravili so 335 testov (v soboto 565 testiranj in 16 okuženih). V bolnišnicah se zdravi 20 bolnikov s covidom-19, intenzivno terapijo potrebujejo trije. Včeraj ni umrl noben bolnik,eden je bil odpiščen v domačo oskrbo.

Nove okužbe so potrdili v štirih občinah po Sloveniji, od tega dve v Logatcu, po eno pa v Ljubljani, Brezovici in Žireh. V Žireh gre za doslej prvi odkrit primer, s čimer se je število slovenskih občin s potrjeno najmanj eno okužbo povzpelo na 169.

Doslej je bilo potrjeno 2087 okužb z novim koronavirusom, skupaj pa je umrlo 116 bolnikov s covidom-19.

Različno o smrtnih žrtvah

Čeprav v statistiki, ki so jo sporočili z vlade, ni zabeleženih novih smrtnih žrtev, pa so iz hrastniškega doma za starejše občane, kjer je trenutno izbruh bolezni, včeraj sporočili, da sta umrla dva njihova oskrbovanca. Direktor doma Drago Kopušar je dejal, da je en umrl v mariborskem kliničnem centru, ena oskrbovanka pa je ponoči umrla v domu.

Dodano ob 12.30 uri:

Na ministrstvu za zdravje so pojasnili, da do razlik med podatki prihaja zato, ker lahko pride do časovnega zamika pri poročanju. Podatke o umrlih namreč prejemajo s strani bolnišnic, domov za starejše občane in Nacionalnega inštituta za javno zdravje. "Podatek o eni smrti smo že prejeli in ga bomo prišteli jutri, podatka o drugi smrti pa do tega trenutka še nismo prejeli," so dodali.

M. K.