Kdo bo sploh pričal na sojenju Lidiji Mavretič?

27.7.2020 | 13:30

Lidija Mavretič in soprog na januarskem naroku krivde nista priznala, pač pa le Kaka Ali. (foto: arhiv, Samo Strel)

Včeraj je minilo leto dni, odkar so na Sodražiškem prijeli prvo vinsko kraljico Lidijo Mavretič in njenega soproga Marka Hranilovića, potem ko sta iz avtomobilov že izpustila sedem pakistanskih državljanov. Pridržana pa sta bila zgolj za čas zbiranja obvestil. Tožilci jima očitajo tihotapljenje migrantov, za vsakega prepeljanega potnika naj bi po trditvah tožilstva pri meji z Italijo dobila po 200 evrov. Na zatožni klopi se je ob njiju znašel tudi pakistanski državljan Kaka Ali, edini, ki je krivdo sodelovanja pri tihotapljenju na ljubljanskem okrožnem sodišču januarja priznal, Mavretičeva in Hranilović pa bosta svojo nedolžnost dokazovala med sojenjem. Slednje po letu dni še ni razpisano. Sicer oba trdita, da sta v mednarodno združbo tihotapcev migrantov padla nevede.

In tudi ko bo glavna obravnava razpisana, na njej ne bo kronske priče (tako obrambe kot tožilstva), Pakistanca Alija, ki je bil obsojen na leto dni zapora in po poročanju Slovenskih novic ga skoraj zagotovo ni več pri nas, saj so mu prisodili tudi stransko kazen triletnega izgona iz Slovenije in časnik dodaja, da tako ’’država rešuje vinsko kraljico’’.

Kaka Ali je sprva govoril, da sta mu Mavretičeva in Hranilović pomagala pri prevozu nelegalnih migrantov, nato, kot poročajo Slovenske novice, je ploščo obrnil in dejal, da v zadevi nista nič kriva. Obramba bi sicer želela zaslišati tudi vseh sedem migrantov, ki so sedeli v avtomobilih obtoženega para, a sled za njimi se je že zdavnaj izgubila.

M. K.