Vozila s skoraj štirimi promili alkohola in se zaletela

27.7.2020 | 12:25

Alkotest - minule dni veliko v uporabi; simbolna slika (foto: arhiv)

Policisti PP Novo mesto so bili v petek nekaj po 16. uri obveščeni o prometni nesreči v Novem mestu. Povzročila jo je 64-letna voznica osebnega avtomobila, ki je trčila v avtomobil, ki ga je iz nasprotne smeri pravilno pripeljal 49-letni voznik. Povzročiteljica, ki se v nesreči ni poškodovala, je imela v litru izdihanega zraka 1,82 miligrama alkohola (3,8 g/kg). Odvzeli so ji vozniško dovoljenja, prepovedali nadaljnjo vožnjo, zaradi kršitve izdali plačilni nalog in o vožnji pod vplivom alkohola z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Pijanega voznika v mestu pridržali tudi dan kasneje

O prometni nesreči v Novem mestu so bili policisti obveščeni tudi v soboto okoli 21. ure. 51-letni povzročitelj se je na kraju nedostojno vedel in se tudi po prihodu policistov ni pomiril, zoper njega so uporabili prisilna sredstva, ga obvladali in odpeljali v prostore za pridržanje. V litru izdihanega zraka je imel 0,83 miligrama alkohola, izdali so mu plačilni nalog in na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Na mejni prehod krepko nadelana

Med kontrolo prometa na Obrežju so policisti zaradi suma vožnje pod vplivom alkohola odredili preizkus vozniku tovornega vozila s priklopnikom bolgarskih registrskih oznak. 42-letnemu vozniku, ki je imel v litru izdihanega zraka 0,73 miligrama alkohola, so odvzeli prostost, ga pridržali in privedli v postopek pred pristojno sodišče.

Davi okoli 5.30 je na mejni prehod Obrežje na izstop iz Slovenije pripeljal voznik osebnega avtomobila, tudi njemu so zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus. 41-letni državljan Slovenije je imel v litru izdihanega zraka 1,01 miligrama alkohola. Odpeljali so ga v prostore za pridržanje in o kršitvi z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Poškodovan kolesar

V soboto nekaj pred 17.30 se je zgodila prometna nesreča pri Blanci. Policisti PP Sevnica so ugotovili, da je nesrečo povzročil 50-letni voznik osebnega avtomobila, ki je zaradi izsiljevanja prednosti trčil v 52-letnega kolesarja. Lažje poškodovanega kolesarja so oskrbeli v bolnišnici, povzročitelju nesreče pa so izdali plačilni nalog.

Kršitelju zasegli avtomobil

Policisti PP Novo mesto so med kontrolo prometa v Brezju ustavili voznika Kie. Med postopkom so ugotovili, da 25-letnik nima veljavnega vozniškega dovoljenja, vozil pa je neregistriran in nezavarovan avtomobil. Zaradi številnih kršitev so mu izdali plačilni nalog in o vožnji brez veljavnega vozniškega dovoljenja z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Ukradla alkohol in grozila osebju lokala

V petek zvečer so policiste poklicali na pomoč iz lokala na Otočcu, kjer naj bi kršitelja najprej ukradla steklenico z alkoholno pijačo in grozila osebju. Na kraju so izsledili 27- in 24-letnega kršitelja, ki se tudi po prihodu policistov nista pomirila in nista upoštevala ukazov, zato so jima odvzeli prostost in ju odpeljali v prostore za pridržanje. Zaradi kršitev javnega reda in miru so jima izdali plačilni nalog, zaradi tatvine pa ju bodo ovadili na pristojno tožilstvo.

Vlomi in tatvine

Med 22. 7. in 24. 7. je v Črnomlju nekdo izkoristil odsotnost stanovalcev, ki so bili na dopustu, in skozi balkonska vrata vlomil v stanovanjsko hišo. Pregledal je prostore in ukradel zlat nakit in okoli 20 kilogramov mesa.

V Straži je med 24. 7. in 25. 7. nekdo v poslovnih prostorih podjetja vlomil avtomat s pijačami in prigrizki in povzročil za okoli 1000 evrov škode.

V noči na nedeljo je v Dragi pri Šentrupertu nekdo vlomil v parkiran osebni avtomobil in izmaknil denarnico z denarjem in dokumenti. Lastnika je oškodoval za okoli 1000 evrov.

Med vikendom 18 tujcev

Policisti PU Novo mesto so konec tedna na območju krajev Otovec, Tribuče, Ogulin, Ručetna vas (PP Črnomelj), Jesenice (PP Brežice), Drašiči (PP Metlika) in Velike Dole (PP Trebnje) izsledili in prijeli 18 tujcev, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Policijski postopki z 11 državljani Maroka, štirimi državljani Pakistana in tremi državljani Afganistana še niso zaključeni.

M. K.