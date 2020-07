14. Krkin kulturni večer: Letos večer Vivaldijevih skladb

27.7.2020 | 19:15

Petkov koncert v Kostanjevici na Krki (foto: Krka d.d.)

Kostanjevica na Krki - V Krki so že štirinajsto leto po vrsti v samostanski cerkvi Galerije Božidarja Jakca organizirali Krkin kulturni večer. Letos je bil v znamenju Vivaldija v izvedbi legendarnega beneškega komornega ansambla I Solisti Veneti. S tradicionalno poletno prireditvijo, ki so jo letos organizirali okoliščinam primerno, utrjujejo svoj odnos do kulture in skrb za lepše in bogatejše življenje, sporočajo iz družbe.

Ob tem spomnijo, da omogočajo tudi delovanje nekaterih kulturnih ustanov. Med njimi omenjajo Glasbeno šolo Marjana Kozine in Dolenjski muzej, Galerijo Božidarja Jakca v Kostanjevici, Pihalni orkester Krka ter novomeško gledališče Anton Podbevšek Teater. Skoraj 50 let pa podpirajo tudi delovanje Kulturnega umetniškega društva Krka.

Sicer pa so Krkin 65-letni jubilej lani zaznamovali z odkritjem skulpture Krkine deklice z rastočo knjigo, ki so ga umestili pred tovarno za proizvodnjo trdnih oblik zdravil Notol. Ob praznovanju jubileja so kupili tudi koncertni klavir Steinway & Sons in novembra lani s slavnostnim koncertom začeli Krkine klavirske večere. V prihodnje bodo nastope, kot sporočajo, omogočili med drugim tudi nadarjenim učencem in dijakom glasbenih šol ter študentom glasbenih akademij.

M. K.