FOTO: Niso želeli poravnati računov, nato pa z žaljivkami nad zaposlenega v avtokampu

27.7.2020 | 14:35

Posredovali so policisti. (foto: FB MestoAnkaran)

Včeraj so nekaj po 20. uri policiste poklicali iz avtokampa v Ankaranu. Razlog? Težave z gosti, ki niso želeli poravnati računov. Zaposleni je goste pozival, naj nehajo kršiti red kampa, nanj so se spravili z žaljivkami, poroča Svet24. Kot so sporočili s Policijske uprave Koper, naj bi šlo za okoli 30 gostov, ki so pri tem kričali.

Možje v modrem so nemudoma poslali na kraj več policijskih patrulj. Kršitelji so večinoma do prihoda policistov že odšli, tisti, ki so tam ostali, pa niso kršili javnega reda in miru.

Kot poroča portal Regional Obala, pa naj bi šlo za skupino Romov.

Ni tako dolgo, odkar so o podobnem primeru poročali iz Portoroža ...

M. K.