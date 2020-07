Na Topliški cesti padel kolesar, zdaj v bolnišnici

27.7.2020 | 18:25

Ilustrativna slika. (Foto: Arhiv DL)

Danes dopoldne ob 9.49 je na Topliški cesti v Novem mestu padel kolesar. Reševalci nujne medicinske pomoči Zdravstvenega doma Novo mesto so kolesarja oskrbeli na kraju nesreče in ga odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.

V Šmarjeških Toplicah trčila avta, eden na streho

Danes dopoldne ob 10.31 sta v Šmarjeških Toplicah trčili osebni vozili. Eno vozilo se je prevrnilo na streho in obstalo na cesti. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so poškodovano voznico odpeljali na zdravljenje v Splošno bolnišnico Novo mesto. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Šmarjeta so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator na vozilu, preprečili iztekanje motornih tekočin, pomagali policiji pri usmerjanju prometa, postavili vozilo na kolesa in nudili pomoč vlečni službi pri odstranitvi vozil ter počistili cestišče.

Gasilci odpirali stanovanje

Popoldne ob 14.39 so na Cankarjevi ulici v Črnomlju gasilci PGD Črnomelj s tehničnim posegom odprli vrata stanovanja.

Prekuhavanje vode ni več potrebno

Kostak obvešča uporabnike pitne vode v naseljih: Male in Velike Vodenice, Ržišče, Podstrm, Kočarija, Ivanjše in Grič, ki se oskrbujejo iz vodnega vira Javorovica (v upravljanju Komunale Novo mesto), da je voda zdravstveno ustrezna in prekuhavanje ni več potrebno.

L. M.