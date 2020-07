RRA Posavje pridobila sredstva za razvoj in promocijo vodilne destinacije Čatež in Posavje

RRA Posavje je za projekt “e-Gradovi Posavja” uspešno pridobila sredstva v sklopu Javnega razpisa za preoblikovanje turistične ponudbe v vodilnih turističnih destinacijah zaradi epidemije COVID-19, ki ga je razpisalo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. Vrednost sofinanciranja znaša 258.000,00 €, projekt se bo izvajal do oktobra 2021. V okviru projekta so predvidena sredstva za digitalno inoviranje kulturne dediščine in usposabljanja zaposlenih na področju gostinstva in turizma. Na izbranih gradovih bo potekala interpretacija dediščine gradov Posavja in razvoj edinstvenega 5-zvezdičnega doživetja, ki bo gostom omogočilo večdimenzionalno doživljanje kulturne dediščine, sporočajo iz Regionalne razvojne agencije Posavje.

In dodajajo: ''Naša regija je zaznamovana s prečudovitimi gradovi in samostani z bogato dediščino, ki se raztezajo med rekami Krko, Savo in Sotlo. So pomemben del naše kulturne krajine, saj so v preteklosti močno zaznamovali življenja naših prednikov. Gradovi so predstavljali kulturna in gospodarska središča ter bili gonilna sila na področju znanosti in družbenega napredka. ... V okviru aktivnosti bodo gradova Rajhenburg in Brežice ter nekdanji cistercijanski samostan Kostanjevica na Krki 3D digitalno zajeti. Pripravljeni bodo visokokakovostni 3D modeli vseh treh navedenih enot kulturne dediščine. Ustvarjene bodo tudi 360-stopinjske fotografije lokacij gradov Mokrice, Sevnica, Svibno in Kunšperk. Pri slednjih dveh gre za grajske ruševine, zato bodo v 360-stopinjski fotografiji vgrajeni shematski rekonstrukciji. Vsa gradiva bodo smiselno opremljena z deloma animiranimi informacijami, ki bodo olajšale spoznavanje dediščine gradov. Vsi navedeni gradovi bodo z digitalnimi vsebinami vključeni v interpretacijsko sobo, ki bo zastavljena kot izhodišče edinstvenega 5-zvezdičnega doživetja. Z interpretacijsko sobo, ki bo opremljena z več hologramskimi predvajalniki (za 3D modele gradov z animacijami) ter VR očali (za 360-stopinjske posnetke) bodo na enem mestu skozi nove digitalne izkušnje predstavljene ponudbe gradov in ostala povezana ponudba.''

Izobraževanje v luči covida-19

Ena od aktivnosti v projektu bo, kot omenjeno, tudi usposabljanje zaposlenih na področju gostinstva in turizma v operaciji e-Gradovi Posavja - prilagojeno bo razmeram v zvezi z epidemijo COVID. Izobraževanja bodo namenjena zaposlenim v nastanitvenih in prehrambnih objektih, organizatorjem prireditev, gostinskim ponudnikom, turističnim agencijam, vodnikom, zaposlenim v kulturi, zaposlenim na LTO-jih.

Denar tudi za promocijo

Poleg omenjenega projekta pa je RRA Posavje v okviru Javnega razpisa za sofinanciranje aktivnosti promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij v Sloveniji Slovenske turistične organizacije, za območje regije Posavje za leto 2020 pridobila sredstva v višini 40.000 EUR. Iz sredstev slednjega se sofinancira promocija turistične ponudbe vodilne destinacije Čatež in Posavje na domačem in tujem trgu. V sklopu projekta Posavje polno priložnosti – 3P načrtujejo digitalno in tiskano promocijo na domačem in tujem trgu, oglaševanje po Sloveniji in izdelavo image brošure destinacije Čatež in Posavje. Poudarek bo na promociji turističnih doživetij, povezanih z preživljanjem aktivnih počitnic v naravi (pohodništvo, kolesarstvo, vodne aktivnosti) ter na promociji trajnostnega gastronomskega turizma, promociji doživetij povezanih z vrhunsko gastronomijo. Promocijske aktivnosti se bodo izvajale na izbranih ključnih trgih: Italija, Avstrija, Združeno kraljestvo, Nemčija, Hrvaška in domači trg Slovenija, še sporočajo iz RRA Posavje.

