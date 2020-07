Nadležni sršeni

28.7.2020 | 07:00

Sršenje gnezdo, simbolna fotografija. (Vir: Lokalno.si, foto: bralec)

Sinoči ob 19.46 uri so na Cesti 1. maja na Senovem, občina Krško, gasilci PGE Krško s tehničnim posegom odstranili sršenje gnezdo iz stanovanjskega objekta.

Voda spet pitna

Komunala Novo mesto obvešča uporabnike pitne vode v naseljih Velike in Male Brusnice, Ratež, Gumberk, Sela pri Ratežu, Petelinjek, Potov vrh in višji predel Smolenje vasi v Mestni občini Novo mesto, da ukrep prekuhavanja vode ni več potreben.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Metlika obvešča, da bo danes:

- od 7:00 do 9:00 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MALINE;

- od 10:00 do 12:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP T OMOTA;

- od 12:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP OSKORŠNICA.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8:00 do 9:00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SMOLENJA VAS 3;

- od 9:30 do 10:15 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP LEŠNICA;

- od 11:15 do 12:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VELIKI OREHEK;

- od 13:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KOLODVOR.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BREZJE PRI MOKREM POLJU, TP ŽERJAVIN 2.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 7:00 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. KAMENJE, TP VRHPEČ SV. ANA;

- od 11:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KNEŽJA VAS, TP VRHPEČ.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na območju TP Kolinska Mirna med 8:00 in 14:00.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Krško mesto na območju TP Kostanjevica vodovod in Slinovske njive med 7.30 in 13.30 uro in na področju nadzorništva Sevnica na območju TP Potok med 8.in 14. uro in Šentjanž in Birna vas med 11. in 14. uro.

M. K.